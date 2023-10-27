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الرياضة

سعود بن صقر يشهد افتتاح كأس العالم المصغرة

سعود بن صقر أثناء افتتاح البطولة بحضور النجم الإسباني إنييستا (وام)
28 أكتوبر 2023 00:57

رأس الخيمة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 التي تستضيفها رأس الخيمة  إلى 4 نوفمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023، يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة، ودورها في تعزيز التقارب الثقافي، وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب، وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة.
وأضاف سموه: «نعتز باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يؤكد على مكانة إماراتنا كوجهة للسياحة والسياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية، بفضل ما تملكه من مقومات وبنية تحتية حديثة ومرافق عصرية وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية».

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