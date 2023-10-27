الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوريا وإسبانيا في صدارة «مونديال جولف السيدات» في أبوظبي

كوريا وإسبانيا في صدارة «مونديال جولف السيدات» في أبوظبي
28 أكتوبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كوريا بطل «مونديال جولف السيدات» في أبوظبي
صدارة ثلاثية لـ«مونديال جولف السيدات» في أبوظبي

تتقاسم كوريا الجنوبية وإسبانيا صدارة الترتيب، في ختام الجولة الثالثة، في نادي أبوظبي للجولف، في «النسخة 30» من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي تقام في أبوظبي للمرة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم، ويستضيفها اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسط ترقب لهوية الفريق الفائز في الجولة الختامية اليوم وتتويج الأبطال.
تقدم منتخب كوريا من المركز الرابع إلى الأول، بعد أداء قوي في الجولة الثالثة، بتحقيق 6 ضربات تحت المعدل بمجموع 138 ضربة، ليصبح مجموعه العام 17 ضربة تحت المعدل برصيد 415 ضربة، فيما حافظ منتخب إسبانيا على موقعه في صدارة الترتيب للجولة الثالثة، بعدما حقق 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليصبح مجموعه العام 17 ضربة تحت المعدل أيضاً. وسيكون اليوم الختامي مفتوحاً على مصراعيه في منافسة، ربما تمتد حتى الضربة الأخيرة لحسم هوية البطل، مع وجود تايلاند خلفهما بفارق ضربة واحدة فقط، برصيد 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 416 ضربة.
وحقق فريق الإمارات، الذي يشارك للمرة الأولى، أفضل نتيجة له في الجولة الثالثة بتسجيل ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 145 ضربة، ليكون رصيده الإجمالي 16 ضربة فوق المعدل.
على صعيد الفردي، تحتل التايلاندية نافابورن سونتريياباس والتايوانية هوان-شين هسو صدارة الترتيب برصيد 10 ضربات تحت المعدل.
وحققت جيمي كاميرو أفضل النتائج الإماراتية في الجولة الثالثة، بتسجيلها ضربة واحدة تحت المعدل، لتتساوى رفقة زمليتيها انتصار ريتش ولار الشايب برصيد 10 ضربات فوق المعدل لكل منهن.

جولف السيدات
سوريا
الجولف
نادي أبوظبي للجولف
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«الشبح الأول» يطارد «البرتقالي»!
الرياضة
«الشبح الأول» يطارد «البرتقالي»!
اليوم 13:19
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©