كوريا وإسبانيا في صدارة «مونديال جولف السيدات» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تتقاسم كوريا الجنوبية وإسبانيا صدارة الترتيب، في ختام الجولة الثالثة، في نادي أبوظبي للجولف، في «النسخة 30» من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي تقام في أبوظبي للمرة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم، ويستضيفها اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسط ترقب لهوية الفريق الفائز في الجولة الختامية اليوم وتتويج الأبطال.

تقدم منتخب كوريا من المركز الرابع إلى الأول، بعد أداء قوي في الجولة الثالثة، بتحقيق 6 ضربات تحت المعدل بمجموع 138 ضربة، ليصبح مجموعه العام 17 ضربة تحت المعدل برصيد 415 ضربة، فيما حافظ منتخب إسبانيا على موقعه في صدارة الترتيب للجولة الثالثة، بعدما حقق 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليصبح مجموعه العام 17 ضربة تحت المعدل أيضاً. وسيكون اليوم الختامي مفتوحاً على مصراعيه في منافسة، ربما تمتد حتى الضربة الأخيرة لحسم هوية البطل، مع وجود تايلاند خلفهما بفارق ضربة واحدة فقط، برصيد 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 416 ضربة.

وحقق فريق الإمارات، الذي يشارك للمرة الأولى، أفضل نتيجة له في الجولة الثالثة بتسجيل ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 145 ضربة، ليكون رصيده الإجمالي 16 ضربة فوق المعدل.

على صعيد الفردي، تحتل التايلاندية نافابورن سونتريياباس والتايوانية هوان-شين هسو صدارة الترتيب برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وحققت جيمي كاميرو أفضل النتائج الإماراتية في الجولة الثالثة، بتسجيلها ضربة واحدة تحت المعدل، لتتساوى رفقة زمليتيها انتصار ريتش ولار الشايب برصيد 10 ضربات فوق المعدل لكل منهن.