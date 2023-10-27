«العميد» يفرض التعادل على «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

فرض النصر التعادل على شباب الأهلي 3-3، في المباراة المثيرة التي أقيمت باستاد راشد، ضمن «الجولة السادسة»، وبقي «الفرسان» في صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 14 نقطة، فيما وصل «العميد» إلى «النقطة السابعة».

تقدم شباب الأهلي بهدف رينان برأسية متقنة، بعدما ارتقى لكرة من «ركنية»، نفذها فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 15، وأسفر ضغط النصر عن هدف التعادل سريعاً، بتسديدة مانولو جابياديني من تمريرة عادل تعرابت من ضربة حرة غير مباشرة في الدقيقة 23.

اقترب «الفرسان» من تسجيل الهدف الثاني، لكن رأسية رينان ارتدت من العارضة في الدقيقة 28. واستعاد شباب الأهلي الأسبقية بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة من كارتابيا، لم يتمكن الحارس أحمد شمبيه من إيقافها في الدقيقة 41.

وعزز «الفرسان» التقدم بعد هجمة منظمة، بدأها لوكا بتمريرة ذكية خلف المدافعين، وصلت إلى أحمد جميل الذي مررها إلى يحيى الغساني بمواجهة المرمى منفرداً، ليودعها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 50.

خرج لوكا لاعب شباب الأهلي بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخل عنيف على كيفن أجودلو في الدقيقة 53.

ونجح أجودلو نفسه في تقليص الفارق بهدف ثانٍ، بعد انطلاقة ومراوغة بمهارة فردية متميزة، ليودع الكرة داخل شباك الحارس حسن حمزة في الدقيقة 60.

واصل «العميد» استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، ليدرك التعادل بهدف من ضربة جزاء، سددها عادل تعرابت، لترتد من القائم وتدخل بالخطأ من الحارس حسن حمزة داخل مرماه في الدقيقة 66.

وأشهر الحكم عمر آل علي البطاقة الحمراء المباشرة لسالمين خميس بعد 3 دقائق فقط من مشاركته بديلاً، ليكمل شباب الأهلي الوقت بدل الضائع بتسعة لاعبين.

واستعاد الوصل نغمة الانتصارات، بالفوز على حتا 5-0، باستاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ليرفع رصيده إلى «النقطة 14» مشاركاً شباب الأهلي الصدارة، فيما تجمد رصيد «الإعصار» عند «نقطة الصفر»، وأحرز الأهداف ليما في الدقيقتين 24 و89، وخيمينيز في الدقيقتين 27 و39، وسياكا في الدقيقة 68.

ويعد الفوز، السادس لـ«الإمبراطور» على «الإعصار»، من أصل 7 مواجهات بين الفريقين، والتعادل مرة.

نجح فابيو ليما في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24، من تمريرة سياكا داخل المنطقة، حولها داخل الشباك.

عزف «الإمبراطور» على لحن الأداء والأهداف، وبعد 3 دقائق، أضاف نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 27، وهو أول أهدافه هذا الموسم، وأحرز خيمينيز الهدف الثاني له والثالث لفريقه من تمريرة هاريس «السحرية» داخل المنطقة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أجرى الصربي ميلوش، مدرب الوصل، 3 تغييرات، بدخول كايو كانيدو وبيريز وسالم العزيزي، وخروج هاريس وأوليفيرا وألكسندر فاسيليفيتش، ومن حتا جاسم يعقوب وخروج أيمن رشوق، وسلطان البدواوي بدلاً من منصور محمد، وتشهد الدقيقة 68 الهدف الرابع للوصل عن طريق سياكا، ويعود ليما لتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة لمصلحة «الإمبراطور» بخماسية.

وعلى استاد آل نهيان في أبوظبي، استعاد الوحدة نغمة الانتصارات أيضاً، بعد تفوقه على اتحاد كلباء 2-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي رصيد «النمور» 7 نقاط.

وسجل للوحدة عمر خربين في الدقيقة 46، وكريستيان جوانكا في الدقيقة 87، ولاتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقة 69.

وشهد اللقاء طرد لاعبي اتحاد كلباء فيليب كيس وبيستا، وإهدار الأخير لضربة جزاء تصدى لها محمد الشامسي حارس «العنابي».

وتعادل البطائح وعجمان 1-1 باستاد خالد بن محمد بالشارقة، سجل للبطائح سيكو بابا في الدقيقة 29، وتعادل عجمان بهدف وليد أزارو في الدقيقة 45، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 8 نقاط، و«البرتقالي» إلى 3 نقاط.