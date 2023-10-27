«عالمية الكاتا» للجودو تنطلق بأبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنطلق، اليوم، بطولة العالم للكاتا، بصالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، من بينها منتخبات السعودية والجزائر والإمارات مستضيف البطولة، ليكونوا سفراء «الكاتا العربية»، بجانب منتخبات أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، كولومبيا، كرواتيا، التشيك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هونج كونج، المجر، فريق الرياضيين المحايدين، إيران، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورج، هولندا، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، رومانيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، أميركا وفيتنام.

وتأتي انطلاقة بطولة العالم للكاتا اليوم وللمرة الأولى في الإمارات، ضمن فعاليات البطولات العالمية الثلاث الكبرى للجودو، التي ينظمها اتحاد الجودو، وتستمر لمدة يومين، بإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتعقبها بطولة المحاربين القدامى للجودو بالصالة نفسها من 31 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، بعد أن تقدم للمشاركة فيها 1054 لاعباً ولاعبة يمثلون 65 دولة، من مختلف قارات العالم، وتمثل الرقم القياسي في تاريخ الاتحاد الدولي للجودو.

وتتضمن منافسات الكاتا 5 أنواع من المنافسات للشوتوكان، الشوتوريو، الوادوريو، الجوجوريوة، الكيوكوشنكاي، ومصممة لعدد من حركات فنون الدفاع عن النفس التي تمارس بشكل فردي، ويحق لكل منتخب المشاركة بلاعب ولاعبة في كل وزن من أوزان البطولة التي يشارك فيها الرجال ولسيدات كل على حدة، أو بـ «فريق مختلط».

ويشارك منتخبنا الشاب للمرة الأولى، لمزيد من الاحتكاك، واكتساب الخبرات، في بطولات الكاتا، ويخوض المنافسات في فئة الشباب تحت 23 سنة، ويعتبر لاعبوه الأصغر سناً بين الفئات العمرية تحت 17 سنة، وضمت قائمة البعثة في البطولة، محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، بجانب الجهاز الفني المكون من الدكتور سلام خطاب، والمدرب أشرف حسين، واللاعبين محمد الشعالي، وعلي عبد السلام المري، والمدير الإداري للفريق الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة في البطولة الأولى التي تستضيفها إمارات الخير والسلام، متمنياً للجميع طيب الإقامة وللبطولة الأولى النجاح، تطلعاً لاستضافة بطولات كبرى بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي.

من جهة ثانية، انتهت بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، وشهدت نجاحاً نال إشادة الاتحاد الدولي للجودو، والصحف العالمية وباقي الوسائل الإعلامية والمنتخبات المشاركة، وتصدر منتخب إيطاليا الترتيب العام بـ 3 ميداليات ذهبية، بفضل منتخب سيداته الفائز بذهبيات أوزان تحت 48، 52 و78 كجم، واحتلت كندا المركز الثاني، بفضل منتخب السيدات، بفوزه بذهبيتي تحت 57 و63 كجم، وجاءت فرنسا في المركز الثالث بذهبية واحدة.

وجاء منتخبنا في المركز الأول عربياً والـ 19 دولياً، ولم تشهد البطولة فوز أي منتخب من باقي المنتخبات العربية بميدالية، علماً بأن جورجيا «حامل اللقب» احتل المركز السادس.