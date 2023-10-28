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الرياضة

جيرونا.. قمة «الليجا» بهدف «قاتل»

جيرونا.. قمة «الليجا» بهدف «قاتل»
28 أكتوبر 2023 08:56

برشلونة (أ ف ب)

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قاد الفنزويلي يانجيل هيريرا جيرونا، مفاجأة الموسم، إلى فوز قاتل، على حساب مضيفه سلتا فيجو 1-0، في افتتاح «المرحلة 11» من الدوري الإسباني لكرة القدم التي تشهد قمة ساخنة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد اليوم «السبت».
وسجّل هيريرا هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وارتقى جيرونا إلى صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، و4 عن برشلونة الثالث.
ويقدّم جيرونا موسماً استثنائياً بكل ما للكلمة من معنى، حيث حقّق إلى الآن 9 انتصارات مقابل تعادل وخسارة واحدة.
من جهته، بقي سلتا فيجو الذي يشرف عليه المدرب رافايل بينيتيس في دائرة الخطر، حيث يحتل المركز 18 برصيد 6 نقاط.

 

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
سيلتا فيجو
برشلونة
ريال مدريد
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