توتنهام يواصل «الانطلاقة المذهلة» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)



واصل توتنهام انطلاقته الصاروخية، بعدما حقّق فوزه الثامن هذا الموسم من أصل 10 مباريات، ليتمسّك بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ذلك إثر تخطيه مضيفه كريستال بالاس 2-1، في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة الجمعة.

وفاز النادي اللندني بهدف سجله جويل وورد هدفاً عن طريق الخطأ في مرمى فريقه «53»، قبل أن يضيف الكوري هيونج مين سون الثاني «66»، وقلّص الغاني جوردن أيوو النتيجة للخاسر «94»، ورفع «السبيرز» رصيده إلى 26 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الثاني وأرسنال الثالث اللذين يلعبان أمام مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد توالياً في هذه المرحلة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز 11 برصيد 12 نقطة.

وهذا الفوز الرابع توالياً لتوتنهام الذي يستطيع التركيز على الدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس إنجلترا التي تنطلق في يناير المقبل، كونه لا يشارك في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم.

ولم يكن أحد يتوقع أن يجلس توتنهام في صدارة الترتيب، لا سيما بعد خسارة أفضل هداف في تاريخه هاري كين الذي انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني في نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

كما طرأ تغيير على الجهاز الفني، بعد وصول المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو قادماً من سلتيك الأسكتلندي.

وخاض فريق شمال لندن 10 مباريات حتى الآن، وفاز في 8 وتعادل في اثنتين، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، إلى جانب جاره أرسنال.

ورغم سيطرته على الاستحواذ في الشوط الأول، إلا أن توتنهام عانى لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى منافسه، واكتفى بتسديدتين بعيدتين، لكل من البرازيلي ريتشارليسون وجيمس ماديسون المتألق.

وبنيران صديقة، استطاع توتنهام فكّ العقم التهديفي في المباراة، إلا أن الفضل يعود أيضاً إلى ماديسون الذي وصلت له كرة عرضية متقنة من السنغالي باب سار فأطلقها الأول قوية ارتدت من وورد عن طريق الخطأ داخل مرمى فريقه «53».

وعزّز توتنهام تقدمه من تسديدته المباشرة الأولى على المرمى في المباراة، وذلك عن طريق سون، إثر سلسلة تمريرات جماعية رائعة بين لاعبي توتنهام، بعدما راوغ ماديسون مدافعي كريستال بالاس، ومرّر إلى «البديل» برينان جونسون المتقدم، فحولها الأخير إلى سون الذي لم يتردد في متابعتها داخل المرمى «66».

وواصل سون الذي ورث شارة القائد من كين تألقه، وسجل هدفه الثامن في 10 مباريات حتى الآن.

وسجّل أيوو هدفاً شرفياً لكريستال بالاس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، إثر تسديدة من داخل المنطقة، ليفرض بعض الدقائق المثيرة في أواخر اللقاء، لكنّ توتنهام تمسّك بتقدمه ليخرج بالنقاط الثلاث.