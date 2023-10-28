الهلال يحكم القمة بـ «قبضة الكلاسيكو»



الرياض (أ ف ب)

أحكم الهلال قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الأهلي 3-1، في قمة المرحلة الحادية عشرة، التي جرت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وسط حضور جماهيري ناهز 60 ألف متفرج.

سجل ثلاثية الهلال، الصربي سيرجي سافيتش «1»، ومواطنه الكسندر ميتروفيتش «37»، والبرازيلي روجر إيبانيز «84 بالخطأ في مرماه»، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد، الفرنسي آلان سانت-ماكسيمان (58).

ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة، من دون أي خسارة، بينما بقي الأهلي على رصيده السابق 22 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى ثوان معدودة، حتى افتتح الهلال التسجيل، عندما انطلق سافيتش خلف كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، ولعبها على يسار الحارس السنغالي إدوارد مندي «1».

وحصل الهلال على ضربة جزاء نفذها ميتروفيتش، وتصدى لها الحارس السنغالي إدوار مندي، قبل أن تعود ويبعدها الدفاع للركنية، ومن هجمة سريعة عزز الهلال تقدمه بهدف ثانٍ، عندما ارتقى ميتروفيتش لكرة عرضية، ولعبها برأسه قوية على يمين مندي «37». وفي الوقت المحتسب بدل الضائع كاد الهلال أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا العارضة التي تصدت لكرة البرازيلي مالكوم فيليبي، قبل أن تعود ويشتتها الدفاع.

ومن هجمة منسقة قلص الأهلي الفارق، عندما تلقى الفرنسي سانت-ماكسيمان كرة داخل منطقة الجزاء، لعبها قوية على يمين ياسين بونو «58».

وبواسطة «النيران الصديقة» عزز الهلال تقدمه بهدف ثالث، عندما حاول المدافع البرازيلي روجر إيبانيز إعادة الكرة برأسه للحارس، لكنه وضعها بالخطأ في مرماه، لحظة خروج الأخير من مرماه «84».

من جهة أخرى، واصل الفتح سلسلة انتصاراته، بتغلبه على مضيفه الرائد 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ورفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 5 نقاط.

وتمكن الطائي من إيقاف سلسلة النتائج السلبية، بعدما حول تأخره إلى فوز على ضيفه الرياض بنتيجة 3-2، وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الطائي إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما بقى الرياض على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الحادي عشر.