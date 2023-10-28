«التنفيذ الفوري» لعقوبة تونالي



لندن (أ ف ب)

يغيب الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي، عن الفترة المتبقية من الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، بعد أن صدّق الاتحاد الدولي «الفيفا»، على قرار السلطات الإيطالية بإيقافه لمدة 10 أشهر، بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة.

وأعلن الاتحاد الإيطالي عن إيقاف اللاعب البالغ 23 عاماً، إثر انتهاء التحقيقات.

وصرّح إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن تونالي قد يلعب ضد مضيفه ولفرهامبتون، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي، لأن النادي لم يتم إخطاره بالعقوبة رسمياً، إلا أن «الفيفا» أكدّ على طلب الاتحاد الإيطالي بتثبيت عقوبة إيقاف اللاعب، ليكون لها مفعول فوري في مختلف المسابقات حول العالم.

وقال وكيل أعمال تونالي، الذي انضم إلى نيوكاسل، قادماً من ميلان الإيطالي في يوليو الماضي، مقابل 67 مليون دولار، إن اللاعب يعاني من إدمان على المراهنات.

وشرح هاو عن موقفه من القضية «لم نتوقع ما حدث للتو، إنه أمر محبط ومخيب للآمال أن نضطر إلى البقاء بدون لاعب جيد لفترة طويلة».

وأوقف تونالي «15 مباراة دولية» بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا 2017-2020 وميلان 2020-2023، عندما كان يدافع عن ألوانهما، وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات.

وبات تونالي «23 عاماً«، وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات، بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي أوقف 7 اشهر.

وتحرم العقوبة تونالي «25 مباراة دولية» من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل إليها، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.

واستبعد تونالي ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي من نادي جالطة سراي التركي، من تجمع منتخب بلادهما استعداداً للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي، وغابا عن مباراتي إيطاليا ضد مالطا وإنجلترا، وذلك بعد أن أبلغا بأنهما يخضعان للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين.