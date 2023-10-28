14 بطولة في «مهرجان ليوا الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي ليوا الرياضي، أجندة البطولات المقبلة، لمهرجان ليوا الدولي 2024، من 8 إلى 31 ديسمبر، وتعد النسخة الأطول من بين جميع الدورات السابقة، وينظمها النادي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويعتزم نادي ليوا تنظيم 14 منافسة رياضية مختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة طوال أيام المهرجان، وتجتذب حضوراً جماهيرياً وسياحياً كبيراً، من المتوقع أن يتجاوز أرقام آخر نسخة من المهرجان.

وأكد عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي التوقعات الكبيرة، أن يصل عدد المشاركين، في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية، إلى أكثر من 1700 مشارك ومتسابق، ليكون رقماً قوياً يسجله المنظمون للمهرجان.

وقال: نواصل في نادي ليوا الرياضي كسر أرقام جديدة في كل موسم، وفي النسخة المقبلة، نهدف إلى أن يتجاوز عدد المشاركين كل الأرقام السابقة، والوصول إلى رقم جديد، خاصة مع انضمام بطولات جديدة إلى أجندة الرياضات المعلنة، وأيضاً المنافسات القوية المرتقبة خلال المهرجان.

وقال: بالإضافة إلى البطولات التي نشاهدها في كل موسم، وهي الاستعراض الحر للسيارات، وسباقات الخيول، والهجن، والصقور، وهدد الحمام، وليوا درفت، والبيرن آوت، والاستعراض الرملي، والدريف، واليو تي في، وبطولة تل مرعب للسيارات، أضفنا هذا الموسم فعاليات المونستر جام، والتي تنضم إلى سلسة سباقات السيارات التي ينظمها نادي ليوا بالتعاون مع شركائه.

وأكد عبد الله بطي القبيسي أن الفعاليات اليومية للمهرجان ستكون مختلفة ومغايرة هذا الموسم، بعد إضافة حديقة حيوانات ليوا، والمرافق الرياضية المختلفة، وملعب البنت بول، والمزرعة الذكية، وحديقة تل مرعب، إلى الأنشطة السابقة، والتي كانت تضم قرية ليوا، وسوق تل مرعب، وممشى ليوا، وفعاليات عديدة، وقال: هناك تنوع شامل وكبير هذا الموسم، وستكون نسخة استثنائية، من دون شك في مهرجان ليوا الدولي، ونعلن أجندة أكثر شمولية في الأيام المقبلة.

وأشار عبد الله بطي القبيسي إلى أن منطقة مرعب تم إعدادها بشكل متكامل، مع الإعلان أيضاً عن المناطق التي تم تخصيصها للكثير من الفعاليات المقدمة للجمهور، وأبرزها منطقة المطاعم التي يصل عددها هذا الموسم إلى 120، وقال: قريباً سيتم فتح باب التسجيل في كل المسابقات وجميع الفعاليات والأنشطة وخدمات التخييم، وذلك عن طريق التطبيقات الذكية للنادي في مختلف المتاجر الإلكترونية.





