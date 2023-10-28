سافيولا: بيلينجهام «كامل الأوصاف»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى المهاجم الأرجنتيني «المخضرم» خافيير سافيولا لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، إعجابه الشديد بالنجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، وقال إنه يملك كل مقومات الفوز بالكرة الذهبية، وإنه يُعتبر أحد اللاعبين الشبان الأكثر موهبة في الوقت الحالي، وفرض نفسه بقوة لاعباً أساسياً في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد من بداية الموسم.

والمعروف أن بيلينجهام سجل 11هدفاً، وصنع 3 أهداف أخرى، في 12 مباراة مع «الريال» بمختلف المسابقات، ما جعل سافيولا لاعب ريفر بليت الأسبق، يثني عليه ويكيل له المديح والإطراء، في حديث لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية.

وقال: بيلينجهام شاب موهوب وهداف ومكسب كبير لـ «البلانكوس»، ورغم أنه لاعب وسط ملعب، إلا أنه يملك القدرة على الوصول إلى منطقة جزاء المنافس بسهولة غير عادية ويسجل الأهداف، وهو «كامل الأوصاف» لأنه جيد جداً في ألعاب الهواء، والتسديد بقوة من خارج المنطقة.

وأضاف: لا أعتقد أنها فترة تألق مؤقتة يعبرها في الوقت الحالي أو مجرد «مصادفة»، وإنما هو لاعب لديه كل الحوافز والدوافع، ما يجعله يرغب دائماً في التسجيل في كل لحظة.

وقال: هناك هدافون نعرف جميعاً، أنهم يسجلون بطريقة أو بأخرى، وآخرون ما زالوا ينتظرون فرصتهم في تسجيل الأهداف، أما بيلينجهام فيمكنه التسجيل بأكثر من طريقة مختلفة في كل مباراة، تارة بالقدم وأخرى بالرأس، ومن داخل المنطقة وخارجها، إنه أحد اللاعبين الأكثر كمالاً في العالم الآن.

وما إذا كان يرشحه للفوز بالكرة الذهبية، قال سافيولا: الكرة الذهبية هذا العام محجوزة باسم «الأسطورة» ليونيل ميسي، أما بعد ذلك فإن بيلينجهام أحد المرشحين الأقوياء للفوز بها، لأنه يملك مواهب متعددة، ويمكنه عمل أشياء مختلفة، يسجل ويمرر ويحول الفريق من الدفاع إلى الهجوم بمنتهى السلاسة والسهولة، ويسدد الكرة بقوة مع إجادة ضربات الرأس، وتلك كلها مهارات ومقومات لابد أن يملكها من يريد أن يفوز بالكرة الذهبية، وأعتقد أن بيلينجهام يملكها كلها بالفعل.

وتطرق سافيولا في حديثه إلى الإشادة بالجناح البرازيلي فينسيوس جونيور زميل بيلينجهام في «الريال»، وتكهن بأنه سيكون منافساً للنجم الإنجليزي، في سباق الفوز بالكرة الذهبية 2024.