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الرياضة

أجودلو.. «شعلة النصر»!

أجودلو.. «شعلة النصر»!
28 أكتوبر 2023 14:00

 
سلطان آل علي (دبي)


تمكّن النصر من التعادل أمام شباب الأهلي، في «ديربي» مثير ودراماتيكي بين «القطبين الكبيرين»، حيث عاد «العميد» إلى اللقاء، بعد التأخر 1-3 في النتيجة، وتعرّض لوكا وسالمين خميس من شباب الأهلي للطرد بـ«البطاقة الحمراء»، لينهي «الفرسان» مباراة «الديربي» بـ9 لاعبين فقط.
وشهد «الديربي» تألقاً استثنائياً للاعب النصر كيفن أجودلو، والذي يستمر في تقديم العطاء الفني الكبير والبدني «الاستثنائي» على وجه الخصوص منذ انضمامه إلى كتيبة «العميد». وسجل أجودلو هدف النصر الثاني، بمجهود فردي وقدرات عالية، تدل عن إمكانياته المميزة.
يضاف إلى ذلك أن أجودلو حقق رقماً قياسياً، على مستوى عدد المراوغات الناجحة، في مباراة واحدة بـ«دورينا» هذا الموسم، وذلك بقيامه بـ8 مراوغات ناجحة أمام شباب الأهلي من أصل 11 محاولة، وكان الرقم القياسي السابق «6 مراوغات ناجحة»، ويتشارك فيه 5 لاعبين، هم كارتابيا وإيجور جيسوس «شباب الأهلي» أمام الجزيرة وخورفكان توالياً، والسنوسي مع الإمارات أمام خورفكان، وبوزويلو وكيبانو مع الجزيرة أمام البطائح والوحدة.
ووصل أجودلو إلى هدفه الثالث هذا الموسم مع النصر في الدوري، وهو يتصدر هدافي «العميد» بالتساوي مع الإيطالي جابياديني. 

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ويُظهر النصر تحسناً ملحوظاً وتصاعدياً في الأداء والمستوى والنتائج مؤخراً، وهذا ما كان ينتظره المدرب جوران، وهو الوحيد الذي تمكن من تعطيل المتصدرين العين وشباب الأهلي في جولتين على التوالي، الأول فاز عليه بهدف، والثاني تعادل معه في ملعبه بنتيجة 3-3، والعودة من بعيد.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
شباب الأهلي
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