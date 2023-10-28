«المبارزة» ينهي «الألعاب العالمية» بـ 14 ميدالية

علي معالي (دبي)



أنهى منتخب المبارزة مشواره في دورة الألعاب العالمية القتالية، في العاصمة السعودية الرياض، بإضافة 4 ميداليات جديدة، في اليوم الثالث والأخير، لتُصبح المحصلة النهائية 14 ميدالية، في إنجاز رائع، خاصة أن المنتخب يخوض منافسات الدورة للمرة الأولى.

وفي اليوم الثالث، حصد منتخب «الفلوريه» للسيدات الميدالية الذهبية فرق، ويتكون من الهيام البلوشي، ونورا البريكي، وشهد خرام، وزينب موسى، وفضية في سلاح «السابر» سيدات فرق، ومهرة عبدالله، وعفراء البلوشي، وأصيلة الزعابي، وبرونزيتين في سلاح «السابر» رجال «فرق» لكل من خليفة العبري، وخالد مبارك، وسلطان العبري، وسلاح «الفلوريه» رجال «فرق» الذي يضم خالد المرزوقي، وفارس البلوشي، ومحمد المهيري.

وعادت البعثة إلى أرض الوطن، عبر مطار دبي، وسط استقبال الورود، أضفى فرحة كبيرة على الإنجاز الرائع للمبارزة بحصد 14 ميدالية.

والمعروف أن منتخبنا حصد 4 ميداليات في اليوم الأول، بواقع ذهبية لزينب الحوسني، في سلاح الإيبيه، و3 برونزيات لعبدالله الحمادي، وخليفة الزرعوني «سلاح الإيبيه»، ومهرة عبدالله «سلاح السابر سيدات».

وفي اليوم الثاني، بلغت الحصيلة 6 ميداليات ذهبية سلاح الفلوريه للرجال «فردي»، من نصيب فارس البلوشي، وذهبية منتخب الإيبيه سيدات، والمكون من فجر المرزوقي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، وميرا الحمادي، وفضية سلاح الفلوريه سيدات للاعبة شهد خرام، ونال منتخب «الإيبيه» للرجال الميدالية الفضية، وضم عبدالله الحمادي، وعمران البلوشي، وحمدان الجهضمي، وخليفة الزرعوني، فيما جاءت برونزيتا سلاح «الفلوريه» للسيدات من نصيب الهيام البلوشي وزينب موسى، وزاد منتخبنا من تألقه وغلته في اليوم الثالث بنيل 4 ميداليات إضافية، وشارك منتخبنا في «الألعاب العالمية» بـ 22 لاعباً ولاعبة، وحققوا 14 ميدالية.

أشاد علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، رئيس البعثة بالإنجاز، واصفاً إياه بأنه انطلاقة مهمة نحو آفاق أرحب في عالم المبارزة، وقال: معنويات لاعبي المنتخب تعانق السماء، لأننا نجحنا في ترك بصمة كبيرة في الألعاب العالمية القتالية في السعودية، والتي شارك فيها 166 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 دول.

وأضاف: الالتزام عنوان الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين، وظهرنا بمستوى مشرف للرياضة الإماراتية، سواء في الملاعب الخاصة بالحدث العالمي أو خارجه، وهو مؤشر بأننا نملك قدرات عالية من لاعبين ولاعبات، لهم المستقبل الرائع في المبارزة، وأن الميداليات الـ 14 «مفتاح مهم» للانطلاق إلى البطولات المقبلة بروح ومعنويات، ومنحت لاعبينا الثقة الكبيرة في قدراتهم، وهو ما يظهر من خلال المشاركات، سواء على المستوى الخليجي والعربي والقاري والعالمي، ولابد من توجيه الشكر والتحية للاعبين واللاعبات والجهاز الفني، وقدم كل فرد من أفراد البعثة كل ما لديه من جهد وتركيز وطاقة، من أجل مصلحة الرياضة الإماراتية.