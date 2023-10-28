بابا.. «البصمة الأجمل» مع البطائح



علي معالي (الشارقة)



وضع المالي سيكو بابا بصمته الأولى مع البطائح هذا الموسم، بهدف يعتبر من أجمل أهدافه في ملاعبنا، منذ أن انضم إلى الفريق بصفة مقيم، وسبق للاعب الشاب «22 عاماً» أن أحرز هدفين في الموسم الماضي، ويعد أحد المواهب الجيدة في «الراقي»، وعنصراً مؤثراً في طريقة وخطط المدرب.

منح هدف بابا البطائح التقدم أمام عجمان، في لقاء «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في الدقيقة 29، عندما انطلق من الجهة اليمنى، مراوغاً أكثر من لاعب، قبل أن يسدد بالقدم اليمنى داخل الشباك، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها البطائح في الشوط الأول، خلال ثلاث مباريات على التوالي في الدوري، ولولا الخطأ الدفاعي الذي ارتكبه الفريق لانتهت المباراة في مصلحة «الراقي»، بدلاً من التعادل 1-1، وقال الروماني رادوي مدرب البطائح: «خطأ دفاعي» كلفنا ضياع نقطتين، وكنا نستحق الفوز بهدف، كما ذكرت قبل المباراة، ولكنها كرة القدم التي لا تُعطي كل ما نريده في النهاية.

وأضاف: سيطرنا على معظم المجريات، ولم تكن حركة الكرة سريعة لدينا، وقمنا بتغيير طريقة اللعب على مدار الـ90 دقيقة، ورغم ضياع نقطتين، فإنني سعيد بأداء اللاعبين وأحياناً تُحدِث تفاصيل صغيرة أشياءَ كبيرة، وسجل عجمان من «خطأ دفاعي»، وعلينا أن نستمر في العمل خلال الفترة المقبلة.