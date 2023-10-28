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الرياضة

«شرطة دبي» بطل سباق نزوى للدراجات

«شرطة دبي» بطل سباق نزوى للدراجات
28 أكتوبر 2023 15:00

الشارقة (الاتحاد) 
سيطر فريق شرطة دبي للدراجات على المراكز الثلاثة الأولى لسباق نزوى للدراجات، الذي نظمه اتحاد الدراجات لمسافة 66 كم، وشهد تنظيم سباقات لعدة فئات، هي الإناث والشابات للأندية وفرق الهواة، إضافة إلى سباق الشباب بإجمالي 84 لاعباً ولاعبة. 
وأعطى منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، شارة الانطلاقة، كما توج الفائزين في السباق، الذي شهد مشاركة كبيرة، خاصة في فئة الشباب.
ونجح فريق شرطة دبي في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الإناث لفرق الهواة، والذي شهد مشاركة 27 لاعبة، لمسافة 66 كم، كما نجحت شيخة عيسى لاعبة نادي النصر، في الفوز بسباق الأندية للإناث، وحلت دينا إخلاصي من نادي أبوظبي في المركز الثاني، وصبا الراعي من النصر في المركز الثالث.
وفازت مروى سلمان من نادي النصر بالمركز الأول بفئة الشابات، وريناد اليافعي من نادي أبوظبي في المركز الثاني، ومليحة علي من النصر ثالثة، والسباق الأكثر عدداً فئة الشباب، حيث شارك فيه 57 دراجاً لمسافة 99 كم، كما شارك 13 نادياً، ونجح نادي أبوظبي في الفوز بالمركزين الأول والثاني عن طريق خالد النعيمي، ونيكولا أليكساندر، ثم إبراهيم الرفاعي، من نادي خورفكان في المركز الثالث.

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