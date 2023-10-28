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الرياضة

روسيا تشارك في «آسيوية الشطرنج» بالعين

روسيا تشارك في «آسيوية الشطرنج» بالعين
28 أكتوبر 2023 18:14

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن الاتحاد الروسي للشطرنج المشاركة في بطولة آسيا لفردي الشباب والناشئين والأشبال بالعين، من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان.
وتشمل البطولة الفئات العمرية للذكور والإناث تحت سن 8 و10 و12 و14 و16 و18 عاماً.
وذكر الاتحاد الروسي، أن 16 أكتوبر كان الموعد النهائي لتلقي طلبات التسجيل للاعبين الراغبين في المشاركة بالبطولة.
وأضاف أن المشاركين الرئيسيين في البطولة، وهم الفائزون في كأس روسيا للفئات العمرية تحت 9 و11 و13 و15 عاماً من الجنسين، إضافة إلى اللاعبين المدعوين، يتلقون تأكيداً على مشاركتهم، وقبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ، من أجل الاستعداد للسفر والتجهيز لمنافسات البطولة التي تعد الأكبر والأبرز على مستوى الشطرنج الآسيوي للفئات السنية.
ولن يشارك اللاعبون الروس تحت علم بلادهم نظراً للعقوبات المفروضة على الاتحادات الرياضية الروسية، لكن بوسعهم المشاركة في البطولة تحت علم الاتحاد الآسيوي.
يذكر أن البطولة تعد من بين أهم البطولات في أجندة الاتحاد الآسيوي والبطولات القارية للفئات العمرية عالمياً وتجمع العديد من المواهب الشابة من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، وتعتبر كرنفالاً حقيقياً للمواهب الشطرنجية الواعدة.
وتولي الاتحادات المحلية أهمية كبرى للبطولة التي تعد بمثابة شهادة ميلاد لعدد من أبرز نجوم الشطرنج الآسيوي مثل راميش بابو براجناندا وصيف كأس العالم للشطرنج، والأوزبكي نادر بيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع، والكثير من الأبطال الحاليين المتربعين على قمة اللعبة في آسيا، إضافة إلى من هاجروا بعد لمعانهم في البطولة.

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