تشيلسي يعود إلى «انعدام الوزن»



لندن (أ ف ب)

عاد تشيلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه، وخسر أمام برنتفورد 0-2، في المرحلة العاشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وفي 6 مباريات على أرضه هذا الموسم، فاز فريق غرب لندن مرة يتيمة على لوتون تاون المتواضع 3-0 في أغسطس الماضي، كما فاز مرة واحدة على ملعبه «ستامفورد بريدج»، في آخر 13 مباراة في الدوري على مدى موسمين.

وبعدما سيطر على ضيفه في الشوط الأول، وأهدر فرصاً عدة عبر نوني مادويكي «10 و38»، الإسباني مارك كوكوريا «19» ورحيم سترلينج «50»، اهتزت شباك تشيلسي في الثاني عبر المدافع المخضرم إيثان بينوك الذي صوّب رأسية قريبة وسط الدفاع التائه للفريق الأزرق «58».

وبعد تمريره كرة الهدف الأول، سجّل الجناح الكاميروني براين مبويمو الثاني أمام المرمى الخالي، في وقت كان فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يحاول معادلة الأرقام والحارس الإسباني روبرت سانشيس متقدماً عن مرماه «90+6».

وتراجع تشيلسي موقتاً إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برنتفورد إلى المركز العاشر.

وأصبح برنتفورد أول فريق في «البرميرليج» يفوز في أول ثلاث مباريات له ضد تشيلسي على ملعب «ستامفورد بريدج».