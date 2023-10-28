«الزعيم» على الصدارة بعد اصطياد «الصقور»

معتز الشامي (العين)

انقض العين على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز الثمين الذي حققه على حساب ضيفه الإمارات بنتيجة 3-1، رغم طرد المدافع بندر الأحبابي بالدقيقة التاسعة، ولكن «الزعيم» استطاع ضمان التفوق الهجومي وهز شباك «الصقور»، والسيطرة على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد ضمن مواجهات الجولة السادسة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد العين إلى 15 نقطة على قمة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نادي الإمارات عند 5 نقاط، ليستقر في المركز الحادي عشر.

سجل أهداف «الزعيم» لابا كودجو بالدقائق 7 و45+4 وإيريك بالدقيقة 44، بينما سجل العالمي إنييستا هدف الإمارات الوحيد بالدقيقة 58.

وفي الشوط الأول بسط العين سيطرته سريعاً بحثاً عن هدف السبق من دون أن يمهل ضيفه الإمارات الخوض في فترة جس النبض المتعارف عليها، لينجح العين في هز الشباك مبكراً إثر هجمة منظمة بلغت إريك جورجينوس، الذي قام بتحويلها عالية داخل منطقة الجزاء لتجد رأس لابا كودجو الذي حوّلها في الشباك، لكن فرحة العين بهذا الهدف لم تستمر طويلاً، بعدما فقد جهود بندر الأحبابي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة بعد تدخله القوي على لاعب الإمارات السنوسي الهادي، مما اضطر مدرب العين إلى إجراء تبديل «تكتيكي» تمثل بالدفع يسعيد جمعة بدلاً من عمر اتزيلي، ليحافظ العين رغم النقص العددي على حضوره الهجومي النشط في نصف ملعب الإمارات، بل وزاد على ذلك بإحراز لاعبه إيريك الهدف الثاني في الدقيقة 44 من تسديدة صاروخية أطلقها من داخل المنطقة، وبعدها بدقائق عاد لابا كودجو مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 49 إثر صناعة أليخاندر روميرو كاكو.

وفي الشوط الثاني لم تنقص شهية العين للمزيد، إذ واصل الفريق محاولاته الهجومية، لكن منطقة الجزاء سرعان ما شهدت ارتكاب سعيد جمعة لخطأ كبد من خلاله فريقه ركلة جزاء سجلها العالمي إنييستا في الدقيقة 58، وهو الهدف الذي أشعل حماسة لاعبي الإمارات، الذين بذلوا بعد ذلك مجهودات وافرة سعياً لحراز الهدف الثاني، لتعود صافرة الحكم وتحتسب ركلة جزاء ثانية للفريق عاد إنييستا لتنفيذها، لكن حارس العين خالد عيسى كان لها بالمرصاد ليحرم الفريق الضيف من تذليل الفارق مجدداً، وذلك في الدقيقة 73، لتنتهي المواجهة بفوز «الزعيم» بثلاثية مقابل هدف.