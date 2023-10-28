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الرياضة

خورفكان يكسب الجزيرة بـ «رباعية»

خورفكان يكسب الجزيرة بـ «رباعية»
28 أكتوبر 2023 19:44

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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فجر خورفكان مفاجأة من «العيار الثقيل»، بفوزه على الجزيرة 4-2، باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع
«النسور» رصيده إلى «النقطة السابعة»، مقابل «10 نقاط» لـ «فخر أبوظبي».
تقدم «النسور» بـ «ثلاثية» خلال الشوط الأول، وحملت توقيع البرازيلي تياجو في الدقيقة 16، والبرازيلي لورينسي في الدقيقة 43، وشاهين سرور في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ولعبت تغييرات الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة دوراً كبيراً في ظهور فريقه بمستوى أفضل في الشوط الثاني، وقلص الفارق عن طريق «البديل» أحمد العطاس في الدقيقة 66، ورد عليه «البديل» جونيور بالهدف الرابع لخورفكان في الدقيقة 84، وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 92.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الجزيرة
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