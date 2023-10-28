الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البايرن» يحتفل بعودة نوير في «حفل الثمانية»

«البايرن» يحتفل بعودة نوير في «حفل الثمانية»
28 أكتوبر 2023 20:01

ميوني (رويترز) 

أخبار ذات صلة
كين يفقد حاسة السمع!
«المغضوب عليه» يُعيد الحياة إلى «الشياطين»!

سحق بايرن ميونيخ ضيفه دارمشتاد 8 - صفر، بفضل ثلاثية من الأهداف سجلها هاري كين، ليتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، في مباراة طغت فيها ثلاث بطاقات حمراء، أشهرها الحكم في الشوط الأول، وهو رقم قياسي على عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد الإصابة.
وكان البايرن بعشرة لاعبين قوياً في الشوط الثاني أمام دارمشتاد الذي لعب بتسعة لاعبين، وافتتح صاحب الضيافة التسجيل في الدقيقة 52 بهدف سجله كين بضربة رأس.
بعدها أحرز ليروي ساني هدفين وجمال موسيالا هدفاً واحداً، ليضع المباراة بعيداً عن متناول المنافس، بعدها سجل كين مجدداً بلمسة رائعة من نصف ملعب البايرن.
وأضاف مولر هدفاً في الدقيقة 71، قبل أن يحرز موسيالا هدفه الثاني بعد خمس دقائق، وأكمل كين ثلاثيته في الدقيقة 88، محرزاً هدفه 12 في تسع مباريات بالدوري.
وفي شوط أول متقلب، تعرض يوشوا كيميش لاعب بايرن للطرد ولاعبان من دارمشتات بالبطاقة الحمراء المباشرة، وهي المرة الأولى التي يُطرد فيها ثلاثة لاعبين في أول 45 دقيقة من مباراة بالدوري الألماني. ويرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن الذي يلعب أمام فرايبورج غداً «الأحد».

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
مانويل نوير
هاري كين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©