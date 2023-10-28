«الملك 6» بطل كأس الإمارات لليد

رضا سليم (الشارقة)

أحرز فريق الشارقة كأس الإمارات لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على فريق مليحة بنتيجة 35-31 في المباراة النهائية التي جرت بينهما بصالة نادي البطائح، وانتهى الشوط الأول بتقدم الملك 17-13، ليتساوى مع شباب الأهلي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

حضر المباراة ومراسم التتويج، نبيل عاشور رئيس الاتحاد، ومحمد عبدالكريم جلفار عضو الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من الشخصيات.

أما عن التفاصيل، فقد جاءت المواجهة متكافئة من الفريقين، بتقدم مليحة عن طريق عمر فولي وتعادل زهير نايم، واستمر التعادل 2-2، وتقدم مليحة 3-2 ثم 4-2 عن طريق المحترف أحمد قاسم، وينجح «الملك» في التعادل 4-4 بعد مرور 10 دقائق، ويضع زهير نايم الشارقة في المقدمة من جديد 5-4، وتتغير النتيجة لمصلحة «الملك» 8-5، وعادت المباراة إلى نقطة التعادل 10-10 بعد مرور 20 دقيقة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 17-13.

وتغيرت النتيجة مع بداية الشوط الثاني، حيث واصل «الملك» التقدم 20-14 في أول 3 دقائق، وتغيرت النتيجة إلى 24-20 في الدقيقة 12، وطلب وليد عبدالكافي مدرب مليحة الوقت المستقطع الأول، ثم 26-21 في منتصف الشوط، ولم وينجح مليحة في العودة للمباراة في الدقائق الأخيرة لتنتهي بفوز الشارقة 35-31K ويتوج بالكأس للمرة السادسة.

أدار اللقاء إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة سلمان عبدالله وخالد غلوم والمراقب عبدالله خميس.