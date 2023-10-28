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الرياضة

كوريا بطل «مونديال جولف السيدات» في أبوظبي

كوريا بطل «مونديال جولف السيدات» في أبوظبي
28 أكتوبر 2023 20:05

أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج منتخب كوريا الجنوبية بلقب «النسخة 30»، من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي اختتمت بنجاح كبير في نادي أبوظبي للجولف، مع احتضان أبوظبي بطولتي العالم للرجال والسيدات، على مدار أسبوعين حافلين للمرة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط، واستضافهما اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وجاء تتويج كوريا، بعد التفوق في الجولة الرابعة والأخيرة التي سجل فيها 5 ضربات تحت المعدل، لينهي المنافسات برصيد 22 ضربة تحت المعدل، متفوقاً على أقرب مطارديه منتخب تايوان «الوصيف» برصيد 18 ضربة تحت المعدل، وإسبانيا ثالثاً برصيد 17 ضربة تحت المعدل.
وهي المرة الخامسة في تاريخ كوريا الجنوبية التي تحصد فيها اللقب، بعد أعوام 1996، 2010، 2012 و2016.
شهد الجولة الختامية ومراسم التتويج، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، اللواء طيار«م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وممثلي الاتحاد الدولي والمنظمات العالمية للجولف.
وأنهى الفريق الإماراتي الذي يشارك للمرة الأولى، نتيجة مشجعة في مشاركة شجاعة، وحقق 24 ضربة فوق المعدل، ليتقدم على منتخبات مثل تشيلي وباكستان وبوليفيا، وعلى صعيد الفردي حققت جيمي كاميرو أفضل نتيجة برصيد 11 فوق المعدل، وانتصار ريتش ولارا الشايب بـ 17 ضربة فوق المعدل.
على صعيد الفردي، حققت التايوانية هوان-شين هسو المركز الأول، بعدما سجلت 3 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لتنهي المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، وتبعتها الإسبانية كايتانا فرنانديز جارسيا-بوجيو برصيد 11 ضربة تحت المعدل، والكورية الجنوبية كوريم سيو برصيد 10 ضربات تحت المعدل.
وشهدت بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، وبطولة العالم للرجال «كأس أيزنهاور» التي تُوج المنتخب الأميركي باللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، مشاركة 72 فريقاً بواقع 36 فريقاً في كل بطولة، وتصدرت أبوظبي المشهد العالمي بنجاح تنظيم الحدثين بشكل بارز عالمياً.

 

الإمارات
أبوظبي
الجولف
كوريا الجنوبية
نادي أبوظبي للجولف
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