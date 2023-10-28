أرسنال يضرب شيفيلد بـ «خماسية»

لندن (د ب أ)

اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد 5-صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين أرسنال بالفضل في الفوز لمهاجم إدوارد نيكتياه الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 28 و50 و58، فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على بيرنلي 2-1، وتقدم تشارلي تايلور لبيرنلي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك أنطوان سيمنيو التعادل لبورنموث في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 76 سجل فيليب بيلينج الهدف الثاني لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر «قبل الأخير».