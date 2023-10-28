العروبة يعزز صدارة «الأولى» بالفوز على الذيد



معتصم عبدالله (دبي)



عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى، بفوزه على مضيفه الذيد 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم «السبت» على ملعب الذيد، في انطلاق «الجولة السابعة»، والتي شهدت تعثر الظفرة «الوصيف»، بالخسارة الأولى في الموسم، أمام مضيفه الفجيرة 3-4، بدوره تغلب دبا على ضيفه جلف يونايتد 2-0، فيما تفوق جلف أف سي على مضيفه الرمس 3-1.

ويدين العروبة بفوزه الثمين على حساب مضيفه الذيد للاعب وسطه فابريكو فرنانيدز، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، من كرة رأسية في الدقيقة 60، ورفع العروبة رصيده إلى 19 نقطة، في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الظفرة «الوصيف»، والذي تعثر بالخسارة أمام الفجيرة 3-4.

وسجل أهداف «الذئاب» كارلوس إدواردو في الدقيقة 5، وعكاشة حمزاوي «ثنائية» في الدقيقتين 14 و42، ومحمد سالم ناصر في الدقيقة 86، فيما أحرز أهداف «الفارس» خليل الحمادي في الدقيقة الثانية، وتوناني أفوبي في الدقيقة 41، دياجو داسيلفا في الدقيقة 70، ورفع الفجيرة الذي احتفل بفوزه الثاني رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، مقابل 14 نقطة للظفرة «الوصيف».

وصعد دبا إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بفوزه على ضيفه جلف يونايتد بهدفي محمد المربوعي في الدقيقة 41، وعامر عمر 95، وشهدت المباراة خميس ناصر خميس مدافع جلف بالإنذار الثاني في الدقيقة 47.

وتستكمل الجولة يوم الأحد بمباريات مسافي والحمرية، دبا الحصن والعربي، مصفوت والجزيرة الحمراء، سيتي والتعاون.