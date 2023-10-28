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الرياضة

بيلينجهام يقود الريال لفوز مثير على برشلونة في «الكلاسيكو»

بيلينجهام يقود الريال لفوز مثير على برشلونة في «الكلاسيكو»
28 أكتوبر 2023 20:57

مدريد (د ب أ)
قاد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد لفوز مثير على ملعب مضيفه برشلونة 2-1، في مباراة «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم، التي جمعتهما في المرحلة الحادية عشرة.
وتقدم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة وأدرك نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام التعادل للريال في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص بيلينجهام دور البطولة وخطف هدف الفوز للنادي الملكي.
ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.
وكان جيرونا فاز على ضيفه سيلتا فيجو 1-0 «الجمعة»، ليرفع رصيده 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريال.

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