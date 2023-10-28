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الرياضة

كأس سلطان بن خليفة تجمع «النخبة» في الشارقة

كأس سلطان بن خليفة تجمع «النخبة» في الشارقة
29 أكتوبر 2023 01:24

عصام السيد (الشارقة)

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ينظم مضمار نادي الشارقة لونجين في الثانية والربع من ظهر اليوم، منافساته الأولى في «روزنامة» المضمار مع انطلاق الموسم الجديد، ويشمل اليوم الافتتاحي ستة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، أبرزها كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وتشارك 85 خيلاً في الحفل، فيما يبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة 250 ألف درهم، برعاية شركة لونجين، الراعي الرسمي لموسم السباق بالنادي، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.
ويجتذب الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 2000 متر، على لقب سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، البالغ جائزته 50 ألف درهم، نخبة من الخيول قوامها 14 خيلاً، ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب «شامخ»، و«مشير الوثبة»، و«إف إفهم».
ويتصدر «راغب الوثبة» ترشيحات الشوط الأول، على لقب لونجين ميني دولشي فيتا، والذي تم تخصيصه للخيول العربية، وتتنافس فيه 16 خيلاً على مسافة 1200 متر - هانديكاب، ومن أبرز الخيول المشاركة «جاب أدعج» و«زاهية الوثبة».
ويشهد ثاني أشواط الأمسية للخيول المبتدئة على مسافة 1000 متر، مشاركة 16 خيلاً، تتنافس على لقب لونجين ماستر كوليكشن، يتقدمها «حزام الوثبة»، و«نجم بينونة»، و«باهر القلوب».
وسيكون «السهوج»، المرشح الأول في الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، على لقب لونجين سبريت فلايباك، وينافسه «عدلة» و«إف الأحقف».
ويشتد التنافس في رابع أشواط الأمسية، على لقب لونجين سبيريت زولو تايم، وهو شوط خصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق، تتنافس على مسافة 2000 متر - هانديكاب، ومن أبرز الخيول المرشحة للفوز «معالي الريف» و«إف سليط» و«راسخ الريف».
وخصص الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1700 متر - هانديكاب، بمشاركة 8 خيول تتنافس في لقب لونجين كونكيست أبرزها «دي فيشن»، و«الجداف»، و«بيرفكت بالانس».
وأعلنت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها السابعة، من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة، ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية.

مضمار نادي الشارقة لونجين
سلطان بن خليفة آل نهيان
الخيول العربية الأصيلة
الشارقة
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