«السيتي» يهدد «اليونايتد» بـ «القوة المدمرة»

مراد المصري (دبي)

يعود «ديربي مانشستر»، اليوم، في «الجولة 10» للدوري الإنجليزي الممتاز، مع «المشهد المختلف» في 24 عاماً، عندما كان «اليونايتد» متوجاً بألقاب «الثلاثية التاريخية» عام 1999، وحاملاً للقب «البريميرليج»، والآن تأتي المباراة مع النجاح الاستثنائي لـ «السيتي»، تحت الإدارة الإماراتية، ويدخلها بصفته المتوج بـ «الثلاثية التاريخية»، بعد موسم رائع للغاية، يخوض فيه اللقاء بصفته «حامل اللقب»، ويعيش أزهى أوقاته حالياً.

انطلق «السيتي» بقوة هذا الموسم، وانتزع 6 انتصارات متتالية، قبل أن يتعثر بخسارتين متتاليتين بشكل مفاجئ، إلا أنه استعاد توازنه بالفوز في الجولة الماضية على برايتون، ليحصد 21 نقطة في أول 9 جولات، فيما جاءت بداية «اليونايتد» كارثية للموسم بتعثرات متتالية، قبل أن يبدأ بالتقاط أنفاسه، وحقق الفوز في آخر مبارياته على شيفيلد يونايتد، ليصل إلى 15 نقطة.

وشهدت آخر أربع مواجهات بين الفريقين في الدوري، تفوق «السيتيزين» بثلاث انتصارات، منها الفوز الكبير الموسم قبل الماضي 6-3، مقابل فوز واحد ل «الشياطين الحمر»، إلا أن المدربين الإسباني بيب جوارديولا، والهولندي إيرك تين هاج، يدركان أن المباراة لها حسابات منفصلة تماماً.

ويعتمد «السيتي» على القوة التهديفية للنرويجي إيرلينج هالاند الذي أحرز 9 أهداف في أول 8 جولات بالدوري، وتُوج هدافاً للمسابقة الموسم الماضي، برقم قياسي بلغ 36 هدفاً، بمساندة من الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي يسجل بشكل منتظم، رغم عدم مشاركته أساسياً بصورة دائمة، فيما لا يزال «اليونايتد» ينتظر المزيد من المهاجم الدنماركي راسموس هویلوند «الوافد الجديد» خلال الصيف، ولم يسجل إلى الآن في الدوري، فيما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وفي بقية الخطوط، فإن عامل الخبرة حاضر، مع قيادة الإسباني رودري لوسط «السيتي»، مع وجود البرتغالي بيرناردو سيلفا، فيما يتولى البرازيلي كاسيميرو القيام بأدوار دفاعية يحتاج لها «اليونايتد» في هذا النوع من المباريات، مع وجود البرتغالي برونو فيرنانديز.

وفي الخط الخلفي يقود البرتغالي روبن دياز دفاع «السماوي»، فيما عاد الإنجليزي هاري ماجواير ليرد على الانتقادات بأداء ثابت في المباريات الأخيرة مع «الشياطين».

مانشستر يونايتد

القيمة السوقية للاعبين: 877.30 مليون يورو

المدرب: إيريك تين هاج

المباريات في الدوري: 9

الفوز: 5

التعادل: 0

الخسارة: 4

الأهداف له: 11

الأهداف عليه: 13

مانشستر سيتي

القيمة السوقية للاعبين: 1.26 مليار يورو

المدرب: بيب جوارديولا

المباريات في الدوري: 9

الفوز: 7

التعادل: 0

الخسارة: 2

الأهداف له: 19

الأهداف عليه: 7

ورقة المباراة

المباراة مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي

البطولة الدوري الإنجليزي

الجولة: 10

التوقيت: 19:30

الملعب: أولد ترافورد

مواجهات المدربين

المباريات: 3

فوز جوارديولا: 2

فوز تين هاج: 1