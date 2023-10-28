الإمارات تحصد 4 ميداليات

القاهرة (الاتحاد)

حصد لاعبو المنتخب الوطني، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، 4 ميداليات «فضيتين وبرونزيتين»، بنهاية اليوم الثالث من البطولتين العربية للمنتخبات، والأندية الإفريقية التي تستضيفها القاهرة، ويُسدل الستار عليها 31 أكتوبر الحالي. وتمكنت جوليا كاتو لاعبة النادي من الحصول على المركز الثاني، والميدالية الفضية لوزن «64 كجم»، بينما جاءت زميلتها باولا جارسيا في المركز الرابع في الوزن نفسه، وفي وزن «71 كجم»، تمكنت هدى شكري من إضافة الميدالية الفضية الثانية للنادي، ونالت زميلتها مونسيرات فيلاسكيز الميدالية البرونزية في الوزن نفسه.

وعلى صعيد المنتخب، حصلت مي المدني على برونزية النتر لوزن «71 كجم»، في البطولة العربية، ولم يحالف التوفيق زميلتها فاطمة ناروئي التي حلت في المركز الـ11 في وزن 64 كجم.

وشاركت الداني بني هاشم عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، والتي تترأس البعثة، بجانب عبدالله حيي الشامسي عضو مجلس الإدارة، في مراسم تتويج صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في عدد من الأوزان.

وأكد خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي، مشرف الفريق، أن الحصاد حتى الآن جيد جداً، قياساً على أنها المشاركة الأولى لـ«أبوظبي لرفع الأثقال» في البطولات الخارجية، وقال: أنقل لجميع اللاعبين تهنئة عبدالله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يتابع كل التفاصيل بصفة يومية، وتلقينا منه اتصالاً هاتفياً، مهنئاً جميع أعضاء البعثة بما تحقق.

على صعيد آخر، عقد عبدالله حيي الشامسي، والدانة بني هاشم، اجتماعاً مع طلال الجسار رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال، على هامش البطولة، ناقش آفاق التعاون بين نادي أبوظبي والاتحاد والأندية الكويتية.