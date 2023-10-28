«الفرسان» يُحلق بـ «كأس الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

حلق شباب الأهلي بلقب «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، بفوزه على الوصل 3-2، في المواجهة المثيرة والفاصلة التي جمعت الفريقين، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

واحتكم قطبا الديربي «الامبراطور» و«الفرسان» إلى مواجهة فاصلة، لحسم أول ألقاب موسم 2023- 2024 لفئة الرجال، بعدما تبادلا الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، بتفوق الوصل على ملعبه 3-2، قبل أن يخسر مواجهة الإياب في معقل شباب الأهلي 2-3.

وجرت مراسم تتويج شباب الأهلي، بحضور عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والفريق محمد أحمد المري الرئيس المكلف، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وأسامة قرقاش نائب رئيس اتحاد الطائرة، وعبدالعزيز السلمان «الأمين العام»، وأعضاء مجلس الإدارة.

وغلفت الإثارة «فاصلة النهائي»، بعدما تقدم شباب الأهلي بنتيجة الشوط الأول «25- 18»، وعاد الوصل ليكسب الشوط الثاني «29- 27»، واستعاد «الفرسان» زمام المبادرة، بالتقدم في نتيجة الشوط الثالث والأكثر إثارة «30- 28»، ليعود يكسب «الإمبراطور» الشوط الرابع 25- 22، قبل أن يحسم «الفرسان» المواجهة بالفوز في الشوط الخامس 15- 13.

واحتفل «الفرسان» بفضل الفوز المثير في «الفاصلة» باللقب السادس في تاريخ النادي، ليتساوى مع الجزيرة في المركز الثاني، لقائمة أكثر الفرق تتويجاً باللقب، والتي يتصدرها النصر برصيد 7 ألقاب، وتُوج شباب الأهلي بالبطولة مواسم 1989- 1990 «الأهلي»، 2007- 2008 «الأهلي»، 2008- 2009، 2009- 2010 «الشباب»، 2021- 2022، 2023- 2024 «شباب الأهلي». وحرم «الفرسان» في المقابل، الوصل من التتويج بلقبه السادس، منذ آخر تتويج بلقب البطولة موسم 2012- 2013، بعدما نال اللقب مواسم 1988-1989، 1991- 1992، 1996- 1997، 2011- 2012، 2012- 2013.