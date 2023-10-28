الزيودي تختتم حصاد «البارالمبية الآسيوية» بـ «الذهبية»

هانجتشو (الاتحاد)

أُسدل الستار على مشاركة بعثة الإمارات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بزيادة الحصيلة بالحصول على ذهبية جديدة في رمي القرص، عبر مريم الزيودي لاعبة منتخب ألعاب القوى، رافعة الرصيد الإجمالي إلى 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).

ونجحت الزيودي في الظفر بذهبية مسابقة رمي القرص فئة F40، في آخر أيام الدورة، وتحقيق رقم آسيوي جديد، قدره 21.97 م، في المركز الأول، وجاءت سارولتوجز داجفادورج من منغوليا ثانية بـ20.79 م، ومدينا مختاروفا من أوزباكستان ثالثة بـ19.55م.

وهي الميدالية الثانية لمريم الزيودي، بعد أقل من 24 ساعة من فوزها بفضية دفع الجلة، ولم يسبق لها تحقيق ميداليات في الألعاب البارالمبية السابقة، حيث كان ترتيبها الخامس، في كلتا المسابقتين، في دورة جاكرتا 2018.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها الغامرة بمساهمتها في ختام مسيرة بعثة الإمارات في الدورة بالحصول على الميدالية الذهبية، ورفع حصيلة ميداليات البعثة، وتحقيق رقم قاري جديد، مؤكدة على فخرها بتحقيق هذا الإنجاز في اليوم الختامي، كي تهديه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وقالت: «فرحتي مضاعفة، فبعد حصولي على الميدالية الفضية أمس في دفع الجلة، نجحت في الحصول على الذهبية في رمي القرص، وتحقيق رقم آسيوي جديد، لتكون هذه الميدالية، بمثابة مسك الختام لمشاركتي ومشاركة البعثة ككل، وتجسيداً لكل الجهود التي بذلت الفترة الماضية، وخير دافع للمحافظة على هذا التألق في كل المشاركات المقبلة».

وأكد محمد فاضل الهاملي، رئيس البعثة على أن إنجازات مريم، وقبلها زميلتاها في منتخب ألعاب القوى نورة الكتبي وذكرى الكعبي، تجسد قدر الاهتمام برياضة المرأة في الإمارات.

وقال: «أثبتت فتيات الإمارات براعتهن في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، ونجحن خلال منافسات هذه النسخة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في إثبات جدارتهن في تمثيل الدولة والوصول إلى منصات التتويج 5 مرات عن طريق الثلاثي نوره وذكره ومريم».

وأضاف: «ما يدعو أيضاً للفخر أن هؤلاء اللاعبات قادرات على الاستمرار في العطاء أكثر، خاصة أن معظمهن لم يسبق لهن التتويج في الألعاب البارالمبية الآسيوية، وهذه النسخة شهدت على أولى إنجازاتهن، التي نتمنى أن تستمر في قادم المنافسات».

وحرص الهاملي على زيارة البعثة الرياضية في مقر إقامتها بقرية الرياضيين، وتهنئتهم على ما تحقق من إنجازات خلال منافسات هذه الدورة، وجهودهم المخلصة التي ساهمت في رفع علم الدولة على منصات التتويج، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد الفترة المقبلة سعياً للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق ما هو أفضل.

صدارة ترتيب

تصدرت الإمارات في ختام منافسات الدورة، صدارة ترتيب البعثات العربية المشاركة في جدول الميداليات، بإجمالي 11 ميدالية، وضعتها في المركز الـ14 في الترتيب العام بين 44 دولة شاركت في الدورة، دخلت 28 دولة منهم جدول الميداليات.

ميداليات

توزعت ميداليات الإمارات بين 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، بمعدل ذهبية لمحمد القايد في سباق 800 متر، وذهبية لنورة الكتبي في دفع الجلة، وذهبية وبرونزية لعبد الله سلطان العرياني في الرماية، وذهبية وبرونزية لمريم الزيودي، في رمي القرص ودفع الجلة، وفضية وبرونزية لذكرى الكعبي في رمي الصولجان ودفع الجلة، وفضية لسيف الظاهري في الرماية، وفضية لمحمد الكعبي في دفع الجلة، وبرونزية لسيف النعيمي في الرماية.