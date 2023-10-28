«شديدة» تخطف الأضواء في كأس حاكم الشارقة للهجن

الذيد (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباقات الهجن، منافسات مثيرة، بمشاركة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأُقيمت المنافسات بسباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 32 شوطاً، لمسافة 4 كم في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، إذ تركزت الأنظار على الشوطين الرئيسين اللذين خصصتهما اللجنة المنظمة للمهرجان، للأبكار والجعدان المفتوح الرئيسي، الشوط الأول «لقايا أبكار مفتوح»، وحصل الفائز في المركز الأول على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «لقايا جعدان مفتوح» وجائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و«30 ألف درهم».

وتألقت «شديدة» لمالكها طلال مصبح سحيم الكعبي بأول الرموز، وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «فعل» لمالكه محمد عتيق المقعودي الفلاسي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني، وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، ونجحت «ريشة» لعبد العزيز سيف بن سويلم الكتبي، في الفوز بالمركز الأول في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع نجحت «أراء» لرامس محمد بن ظبيت العامري، وفي الشوط الخامس «رفاف» لعبد الله عامر بن حمد الجحافي، وفي الشوط السادس، فاز «مطلوب» لمحمد هلال بن علي الجحافي، وفي الشوط السابع «جواهر» لمحمد حمد بن سالم السالومي الدرعي، وفي الشوط الثامن «ظباع» لمحمد سعيد محمد بالكيله العامري، وفي الشوط التاسع «النحاوي» لرامس محمد ظبيب العامري، وفي الشوط العاشر «الفارس» لشطيط مصبح مسحار الكتبي.