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الرياضة

«بايك أبوظبي» السباق المستدام

«بايك أبوظبي» السباق المستدام
29 أكتوبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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وسط توقعات بمشاركة واسعة لهواة رياضة الدراجات من الجنسين، تنطلق في الثامن عشر من نوفمبر المقبل النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي العالمي، ويمتد السباق على مسار طوله 154 كيلومتراً، يبدأ من نقطة الانطلاق في أبوظبي إلى نقطة الوصول في العين، وبمجموع جوائز يصل إلى مليوني درهم. 
ويعزز السباق جهود إمارة أبوظبي لتكون وجهةً عالميةً رائدةً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، بوصفها نشاطاً رياضياً وترفيهياً وصحياً، كما يدعم جهود تحقيق الاستدامة باعتبار الدراجة وسيلةً مستدامةً للتنقُّل، بخلاف كونها رياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، تتضمن أنواعاً مختلفة من المسابقات يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم.. وانطلقت الدورة الأولى من السباق في نوفمبر الماضي بمشاركة 800 متسابقٍ ومتسابقةٍ من 72 جنسية.

الدراجات
أبوظبي
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