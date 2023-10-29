«القاتل» يمنح «السيدة العجوز» قمة «الكالشيو»!



روما (أ ف ب)

اعتلى يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم موقتاً، بفوزه الصعب على فيرونا 1-صفر، في الوقت القاتل، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من «الكالشيو».

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة، ليعتلي الصدارة بفارق نقطة عن الإنتر الذي يستضيف روما ونقطتين عن ميلان الذي يحل ضيفاً على نابولي «الأحد».

وسجل المهاجم مويس كين هدفاً ليوفنتوس لم يُحتسب، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة 13، كما حرم فريق «السيدة العجوز» من هدف آخر سجله اللاعب نفسه من قبل التقنية نفسها أيضاً «53».

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن الضائع للمباراة، ليسجل له البديل أندريا كامبياسو هدفه الوحيد مستغلاً معمعة داخل المنطقة.

يذكر أن فيرونا لم يفز في أي مباراة منذ أغسطس الماضي.

وفي مباراتين أخريين، عاد تورينو بالفوز من أرض ليتشي 1-صفر، وتعادل ساسوولو مع بولونيا 1-1.