بيلينجهام يلعب «الكلاسيكو» من «الأريكة»!

مدريد (د ب أ)



أبدى الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، سعادته بتسجيل هدفين لفريقه في شباك برشلونة، ليقوده إلى الفوز 2-1 في «الكلاسيكو»، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بيلينجهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب اللقاء: «في الوقت الحالي الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي، استعد جيداً للمباريات، وابدأ بشكل جيد، وأتعلم من زملائي والمدربين، أريد فقط التطور ومساعدة الفريق على الفوز، بفضل إمكانياتي يمكنني المساعدة، وأريد الاستمرار هكذا».

وأضاف: «لقد تحدثت إلى عائلتي، لكن بسبب الضوضاء كان من الصعب الاستماع لهم جيداً، لقد أخبرتهم بأنني متحمس قبل المباراة، لقد شاهدت العديد من مباريات «الكلاسيكو» من «الأريكة» مع عائلتي، وأخبرتهم أن اليوم هو دوري لمعايشة الحدث، وفعل شيء عظيم، لقد فعلت ذلك وأنا سعيد جداً».

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث.