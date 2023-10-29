الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشافي: محبطون وغاضبون!

تشافي: محبطون وغاضبون!
29 أكتوبر 2023 08:27

 
مدريد (د ب أ)


يشعر تشافي هيرنانديز المدير الفني برشلونة الإسباني، أن خسارة فريقه 1-2 أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة «الكلاسيكو» غير عادلة، مشيرا إلى أن أداء الفريق تطور، وقدم مباراة جيدة، ولكن المشكلة كانت أمام المرمى. 

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يطرد برشلونة!
12 لاعباًفي بعثة «منتخب الأجسام» إلى المونديال

وقال تشافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «إنه عار، كنا غير محظوظين في المباراة، لم نستحق الخسارة، نحن محبطون وغاضبون، ولكن علينا المضي قدماً». وأضاف: «طورنا من طريقة لعبنا، وقدمنا مباراة جيدة، وكنا نستحق أكثر، ولكن هذه هي كرة القدم، عندما لا تستغل الفرص التي تتاح، من الممكن أن تعاقب عليها».
وقال: «قدمنا 60 دقيقة جيدة للغاية، ولكن بعدها هبط الأداء، ربما بسبب الإرهاق، ما خططنا له نفذ بشكل جيد، ولكن مفتاح المباراة كان أمام المرمى، لو كنا أحرزنا الهدف الثاني لكانت الأمور سارت بشكل مختلف».
ورغم الخسارة، كان مدرب برشلونة حريصاً على التطلع للمستقبل، وقال: «يجب علينا فقط التركيز في مباراة ريال سوسيداد الآن، وأن نتعافى ونحصل على الراحة، يجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى لو كنا لا نستحق الخسارة، وكان بإمكاننا الفوز».

الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
تشافي هيرنانديز
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
شعار مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بـ«جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 18»
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©