أنشيلوتي: «السلوك المختلف» مفتاح «الكلاسيكو»!

مدريد (د ب أ)



أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، بعد قيادة «الملكي» للفوز على ملعب برشلونة 2-1، في «كلاسيكو» الدوري الإسباني.

وتقدم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة، وأدرك الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام التعادل للريال في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص بيلينجهام دور البطولة، وخطف هدف الفوز للنادي الملكي. ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد «كان بيلينجهام فاعلاً للغاية، وسجل الهدف الأول بشكل رائع، وكان ذكياً في الهدف الثاني».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة «مفتاح المباراة هو السلوك الذي كان مختلفاً في الشوطين الأول والثاني، في الشوط الأول كنا فريقاً ضعيفاً وبطيئاً يفتقر للشراسة، أما الشوط الثاني، فقد جاء على العكس تماماً، كنا أكثر وحدة وقوة وشراسة».

وأضاف "في بعض الأحيان لا تلعب كما يحلو لك، لم نلعب بمستوانا في الشوط الأول، وهي أمور تحدث أحياناً، عانينا في الخروج بالكرة، ولم نكن حاسمين في المواجهات الفردية، علينا نسيان ذلك الآن، لحسن الحظ، كان الشوط الثاني مختلفاً تماماً، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وأشاد أنشيلوتي بلاعبه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش «لقد غيّر الديناميكية، امتلكنا المزيد من السيطرة على الكرة، تراجع ضغط برشلونة بعد الدقيقة 60، ولاسيما بعد الشوط الأول، ديناميكية الاستحواذ تغيرت مع دخول لوكا، بعد ذلك، كان بيلينجهام فاعلاً جداً، سجل هدفاً رائعاً ثم كان ذكياً جداً في الثاني».

وأوضح «غايتنا لم تكن التعادل، بل محاولة الفوز، هدف التعادل غير الديناميكية، إذ منحنا المزيد من القوة بينما أضعف برشلونة، الذي كان يلعب بشكل أفضل حتى تلك اللحظة، هي ثلاث نقاط في ملعب صعب جداً، لعبنا مباريات كثيرة خارج الديار، خضنا سبع مباريات في الدوري الإسباني، خمس منها كانت في غاية الصعوبة، جدول المباريات تطلّب منا الكثير وقد قدمنا أداءً جيداً».

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن بيلينجهام: «يدهشنا مستواه، ولاسيما فاعليته، يحاول دائماً ويصل من الخلف، ما أدهشنا هو تسديدته، لأنه لا يسجل الكثير من الأهداف من على حافة منطقة الجزاء، وقد سجل هدفاً رائعاً، يمكنه الوصول إلى 20 أو 25 هدفاً بسهولة، لا نفكر فيه مهاجما، ولكنه مهم جداً بالنسبة لنا، يسجل الكثير من الأهداف، ولكننا نتوقع أيضاً الأهداف من المهاجمين».

وأضاف «يبدو مخضرماً، سلوكه جيد جداً، كلما اقترب من المنطقة كلما كان ذلك أفضل له، هو اللاعب الذي أحدث الفارق، لا أعرف أي مركز سيحتله في جائزة الكرة الذهبية، لا يهمني ذلك كثيراً، لم أكن أعرف أن هناك حفلاً يوم الاثنين».

وأكد المدرب الإيطالي «نحن في الصدارة، لكن الموسم طويل جداً بالنسبة لنا وبالنسبة لبرشلونة، الذي لا يزال فريقاً قوياً وسنناضل حتى النهاية».

وأشار أنشيلوتي إلى حديثه للاعبيه بين شوطي المباراة، موضحا «أخبرتهم ان الخسارة أمر وارد في هذه المباريات، ولكن إن كنا سنخسر في هذه، فعلينا القيام بالأمور بشكل مختلف، أن نكون أكثر شراسة، لذلك، فإن ما فعله اللاعبون في الشوط الثاني يتماشى تماماً مع ما قلته لهم».

وأشاد أنشيلوتي بأداء حكم المباراة قائلاً: إذا لم يتم الحديث عنه فهذا يعني أنه قام بعمل جيد للغاية، إنه أحد الحكام الأكثر تقييماً في أوروبا، وكان جيداً جداً وهادئاً للغاية، لقد كانت مباراة صحيحة للغاية لكلا الفريقين، مع الكثير من اللعب النظيف، يجب أن يكون الأمر كذلك في هذا النوع من المباريات، والاحترام يجب أن يكون من الطرفين».