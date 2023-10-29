ميسي قريب من «ثأر» بيليه ومارادونا!

عمرو عبيد (القاهرة)

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم صوب مسرح «شاتيليه» بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء غدٍ الاثنين، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز «الكرة الذهبية» العريقة التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم.

وحال فوز ميسي بجائزة «الكرة الذهبية» هذا العام، سيصبح «البرغوث» أول لاعب في التاريخ يُتوّج بها وهو يلعب مع فريق غير أوروبي، بل إن قائمة «توب 3» في الاختيارات النهائية للجائزة منذ عام 1956، لم تشهد وجود أي لاعب من خارج أندية «القارة العجوز»، ووقتها سيثأر ميسي لكثير من أساطيره وملهميه اللاتينيين، أبطال كأس العالم، الذين حُرموا من الفوز بتلك الجائزة «المُستحقة» لكثير منهم آنذاك، لأنهم فقط كانوا «خارج الحدود الأوروبية»!

وبالعودة إلى تزامن وقت اختيار بطل «بالون دور» في سنوات كأس العالم، فإن اسم «الجوهرة» بيليه سيبرز بقوة ضمن قائمة أكثر من تعرضوا للظلم في هذا الصدد، فالفوز بأول «مونديال» في تاريخ البرازيل عام 1958 وتسجيل 6 أهداف بأداء «مُذهل» مع «السليساو» في سن 18 عاماً، لم يكن كافياً ليحصل بيليه على «الكرة الذهبية»، والغريب أن وجود ريمون كوبا مع ريال مدريد أمّن له الجائزة، رغم ما قدمه مواطنه جوست فونتين من أداء خيالي بأهدافه الـ13 في مونديال السويد!



وعندما استمر «إبداع السامبا» في نُسخة 1962 التالية، لم يكن «الثنائي» فافا وجارينشا في الصورة رغم صدارتهما قائمة هدافي المونديال وتألقهما بصورة غير عادية بعد إصابة بيليه، ثم تكرر الأمر في عام 1970 باللقب الثالث «التاريخي» للبرازيل وبيليه معاً، إذ كان «الأيقونة» يستحق «بالون دور» عن كل ما قدمه أو ربما كان زميله الهداف جارزينيو، الذي أحرز في كل مباراة لعبها في المونديال بإجمالي 7 أهداف، لكنها «القواعد الأوروبية» في ذلك الوقت.

والمؤكد أن الاختيار عام 1978 كان مثيراً للجدل كالعادة في تلك الفترة الزمنية، لأن الإنجليزي كيفن كيجان فاز بها وهو يلعب مع هامبورج الألماني من دون إنجازات كبرى، بل حصدها مرتين في 1978 و1979 بـ«أثر رجعي» لما حققه مع ليفربول في سنوات سابقة، في الوقت الذي كان يلعب خلاله الأرجنتيني ماريو كيمبس مع فالنسيا الإسباني، وهو بطل مونديال 1978 بلا منازع، حيث حصد جائزة أفضل لاعب والهداف خلال قيادته «راقصي التانجو» نحو الكأس العالمية الأولى في تاريخه!

ومن يُصدّق أن السوفييتي إيجور بيلانوف يفوز بالكرة الذهبية في وجود «الساحر» مارادونا عام 1986، بعد أداء «خالد عبر العصور» في المونديال وظهور «طاغٍ» مع نابولي في إيطاليا، وبدرجة أقل تكرر الوضع مع «الثنائي الراقص»، روماريو وبيبيتو البرازيليين، في نسخة 1994، إذ استحق أحدهما تلك الجائزة بعد التتويج مع «السليساو» بكأس العالم، مع الاعتراف بتألق ستويتشكوف، لكن قرار السماح بالتصويت للاعبين غير الأوروبيين في «بالون دور» تأخر حتى عام 1995!