«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين

عصام السيد (العين)

حصد المهر «عياش» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب الجاهلي، البالغة جائزته 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:53:17 دقيقة.

وجاء ذلك ضمن السباق الافتتاحي لموسم سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي أقيم مساء أمس السبت، ضمن الموسم الجديد لسباقات الخيل، والذي تألف من 7 سباقات، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وشارك في الحفل الأول، 90 خيلاً، تنافست على الجوائز المالية البالغة قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم.

شهد الحفل محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام للسباقات بنادي العين، ومحمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وظفر «الحبي» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريان كوارتولو، بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة جوائزه 70 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:38:85 دقيقة.

ونال «كاناي دو فاوست» لفاتن أحمد رشاد مناصرة، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب القطارة، البالغة جائزته 70 ألف درهم، مسجلاً 1:37:88 دقيقة.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب الهيلي البالغة جائزته 70 ألف درهم، الذي شاركت فيه 15 خيلاً، لمع بريق «جاب مهني» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة جيسوس روزاليس، وسجل البطل 1:53:82 دقيقة.

وأثبت «تاج العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة برنارد بينيرو، ثنائية تحدي الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب المسعودي، البالغة جائزته 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:52:40 دقيقة.

ولم يتأخر «الغربي» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا «ثنائية»، في إبراز مهاراته في الشوط السادس لمسافة ألف متر، على لقب زاخر البالغة جائزته 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:07:48 دقيقة.

وكان «آر بي ميكر» للمالك والمدرب حمد علي مرشد المرر، وقيادة كونور بيسلي، مسك الختام في الشوط السابع لمسافة ألف متر، على لقب الجيمي البالغة جائزته 85 ألف درهم، بفوز بفارق بلغ 4.5 طول، وسجل البطل زمناً قدره 1:05:79 دقيقة.

وأشاد محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين، بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة، وأكد أن سموه يوفر كل الإمكانيات لإنجاح موسم السباقات بالنادي، بإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ومطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة، مشيداً بالإقبال الكبير من الملاك والمدربين والفرسان الجدد، إلى جانب الجمهور.

ومن جانبه قال محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل: «يسعدنا التواجد اليوم في انطلاقة السباقات بمضمار العين، مع وجود تغييرات كبيرة في شتي المضامير من ناحية إعادة هيكلة السباقات في الكرنفال بميدان، مع تنظيم بطولات جديدة، مع أمنياتنا بالتوفيق للجميع بموسم ناجح».