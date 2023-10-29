نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!

مراد المصري (دبي)



أكمل الوصل تألقه أمام حتا هذا الموسم، بعدما تفوق عليه بـ «خماسية»، في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما سبق له الفوز عليه بـ «سباعية»، قبل التعادل 3-3، خلال مباراتي الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وإجمالاً، فإن «الإمبراطور» أحرز 15 من أصل 29 هدفاً بالبطولتين، في شباك «الإعصار»، ما يمثل نصف أهدافه، بنسبة 51%، خلال 9 مباريات هذا الموسم، منها 16 هدفاً في 6 مباريات بالدوري، و13 هدفاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ولا يزال الوصل الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة في جميع المسابقات المحلية هذا الموسم، مع ترقب المواجهة أمام العين يوم الخميس المقبل، والتي سيكون لها الدور الكبير في رسم ملامح المنافسة على اللقب.