الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!

نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
29 أكتوبر 2023 13:13

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
ميامي بطل «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثية
غانم وكاتانيتش.. «ثنائية ناجحة» للمرة الأولى في دفاع الشارقة


أكمل الوصل تألقه أمام حتا هذا الموسم، بعدما تفوق عليه بـ «خماسية»، في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما سبق له الفوز عليه بـ «سباعية»، قبل التعادل 3-3، خلال مباراتي الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
وإجمالاً، فإن «الإمبراطور» أحرز 15 من أصل 29 هدفاً بالبطولتين، في شباك «الإعصار»، ما يمثل نصف أهدافه، بنسبة 51%، خلال 9 مباريات هذا الموسم، منها 16 هدفاً في 6 مباريات بالدوري، و13 هدفاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
ولا يزال الوصل الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة في جميع المسابقات المحلية هذا الموسم، مع ترقب المواجهة أمام العين يوم الخميس المقبل، والتي سيكون لها الدور الكبير في رسم ملامح المنافسة على اللقب.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
حتا
العين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©