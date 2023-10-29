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الرياضة

مجيدي يرفع معنويات «النمور»

مجيدي يرفع معنويات «النمور»
29 أكتوبر 2023 13:30

فيصل النقبي (كلباء) 

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حرص فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء، على رفع معنويات لاعبيه، رغم الخسارة أمام الوحدة 1-2، وطرد اثنين من أهم العناصر الأساسية، مؤكداً لهم عقب نهاية المباراة، أنه راضٍ عن الأداء. 
وطالب مجيدي الفريق بالتعويض خلال اللقاء المقبل، وقال: إن اتحاد كلباء قدم مباراة كبيرة رغم النقص العددي، وهذا ما يشجع الفريق على أداء أفضل ما لديه في كل لقاء.
وجاءت الخسارة الثالثة لاتحاد كلباء هذا الموسم أفضل من المباراتين السابقتين أمام الشارقة 3-4، والجزيرة 0-4، بعدما نجح في تعديل النتيجة مع «العنابي» إلى التعادل 1-1، قبل أن يسجل «أصحاب السعادة» الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بقليل.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الوحدة
فرهاد مجيدي
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