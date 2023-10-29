استاد الشارقة يبتسم لـ «الملك» بعد معاناة!

علي معالي (الشارقة)

أخيراً.. تذوق «الملك» الشرقاوي طعم الانتصار على ملعبه بعد غياب طويل، بعد آخر فوز حققه الفريق على الملعب البيضاوي في الجولة الـ 22 من الموسم الماضي، غابت الفرحة المحلية بالنقاط الكاملة، منذ الفوز على فريق الظفرة بهدف نظيف، خاض بعدها الفريق عدة مباريات أمام اتحاد كلباء وخسرها 1-2، في الجولة 24، وتعادل في الجولة 25 مع دبا الفجيرة 1-1، وفي الموسم الحالي، خسر أمام الوصل 1-3 في الجولة الثانية، ومن العين 2-3 في الجولة الرابعة، لتأتي الجولة السادسة لتُعيد التوازن لـ«الملك» من جديد، بالفوز الكبير والتاريخي على بني ياس بخماسية نظيفة ويقفز الفريق إلى المركز الرابع في الترتيب بفارق 3 نقاط عن الصدارة التي يتربع عليها العين بـ 15 نقطة.

وفي هذه المباراة، كانت هناك العديد من الأرقام الملكية الخاصة، حيث وصل تيجالي بعد هدفه الأول في الدقيقة 14 إلى الهدف رقم 182 في الدوري، كما أصبح له 13 هدفاً في مرمى بني ياس بدوري المحترفين مع 3 فرقٍ مُختلفة، ليس هذا فحسب، بل سجل تيجالي أيضاً 3 أهداف من آخر 4 أهداف للشارقة في دوري المحترفين، وفي الدقيقة 42 عندما سجل كايو لوكاس هدف الشارقة الثاني، فهو بذلك يساهم في 9 من آخر 17 هدفاً للشارقة في مرمى بني ياس بدوري المحترفين، بتسجيله لـ7 أهداف وصناعة هدفين.

أضف إلى ذلك، عندما سجل فراس بالعربي الهدف الرابع للشارقة في الدقيقة 58، ليكون قد سجل أكبر عدد من أهدافه في دوري المحترفين في شباك بني ياس بواقع 5 أهداف، وهو الهدف الأول له مع فريقه الجديد بعد 175 يوماً، حيث كان آخر أهدافه مع عجمان في شباك الوحدة في المباراة التي انتهت للعنابي 3-2 في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي.

وأكدت هذه المباراة أيضاً دخول البرازيلي كايو لوكاس مبكراً في سباق الهدافين، حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف، متساوياً مع المغربي وليد أزارو، ومنافساً على الصدارة التي يتربع عليها التوجولي لابا كودجو مهاجم العين بـ 6 أهداف.