الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشبح الأول» يطارد «البرتقالي»!

«الشبح الأول» يطارد «البرتقالي»!
29 أكتوبر 2023 19:00

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
ميامي بطل «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثية
غانم وكاتانيتش.. «ثنائية ناجحة» للمرة الأولى في دفاع الشارقة


يواجه عجمان شبح الفوز الأول بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما وصل إلى الجولة السادسة، من دون أن ينجح في الخروج بـ «العلامة الكاملة» في أي مباراة، ولم يحصد إلا 3 نقاط من التعادل أمام الإمارات والوصل والبطائح، وخسر أمام شباب الأهلي والعين واتحاد كلباء.
ورغم أن إدارة النادي قامت بتغيير المدرب، حيث حل الروماني دانيال إيسايلا بدلاً من البرازيلي كايو زاناردي، إلا أن النتائج لم تتغير، ولم يسجل «البرتقالي» الفوز الأول، وإن حقق إيسايلا التعادل في أول مباراتين تولى فيهما قيادة الفريق.
وانتظرت جماهير «البرتقالي» الفوز الأول، في لقاء البطائح، خاصة أن إيسايلا بدأ بطموحات كبيرة بالتعادل أمام الوصل، إلا أن التعادل مع «الراقي» كان وراء استمرار أزمة الفوز الأول الذي لم يحدث حتى الآن، ويواجه الوحدة في الجولة السابعة، ثم خورفكان وحتا. 
ومنذ مشاركة «البركان» في «دوري المحترفين»، هبط مرتين إلى الدرجة الأولى، وكانت النتائج مشابهة لما يحدث الآن، وفي موسم 2009-2010 لم يحصد الفريق إلا نقطة في الأسبوع العاشر بالتعادل أمام الجزيرة، وكان أول فوز له على الظفرة، في بداية الدور الثاني، وهبط الفريق، ولم يجمع إلا 8 نقاط طوال الموسم. 
وفي موسم 2014-2015، جمع عجمان 5 نقاط في أول 6 جولات، من التعادل أمام الظفرة وشباب الأهلي، والفوز على اتحاد كلباء، وهبط في نهاية الموسم، بعدما حصد 15 نقطة فقط، وغاب موسمين، قبل أن يعود مجدداً موسم 2017-2018، وفي موسم 2020-2021 لم يحصد إلا نقطتين، في أول 6 مباريات، وكان مهدداً بالهبوط حتى الجولة الأخيرة، لولا فوزه على الفجيرة الذي هبط بدلاً منه مع حتا.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
شباب الأهلي
العين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©