«الشبح الأول» يطارد «البرتقالي»!



رضا سليم (دبي)



يواجه عجمان شبح الفوز الأول بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما وصل إلى الجولة السادسة، من دون أن ينجح في الخروج بـ «العلامة الكاملة» في أي مباراة، ولم يحصد إلا 3 نقاط من التعادل أمام الإمارات والوصل والبطائح، وخسر أمام شباب الأهلي والعين واتحاد كلباء.

ورغم أن إدارة النادي قامت بتغيير المدرب، حيث حل الروماني دانيال إيسايلا بدلاً من البرازيلي كايو زاناردي، إلا أن النتائج لم تتغير، ولم يسجل «البرتقالي» الفوز الأول، وإن حقق إيسايلا التعادل في أول مباراتين تولى فيهما قيادة الفريق.

وانتظرت جماهير «البرتقالي» الفوز الأول، في لقاء البطائح، خاصة أن إيسايلا بدأ بطموحات كبيرة بالتعادل أمام الوصل، إلا أن التعادل مع «الراقي» كان وراء استمرار أزمة الفوز الأول الذي لم يحدث حتى الآن، ويواجه الوحدة في الجولة السابعة، ثم خورفكان وحتا.

ومنذ مشاركة «البركان» في «دوري المحترفين»، هبط مرتين إلى الدرجة الأولى، وكانت النتائج مشابهة لما يحدث الآن، وفي موسم 2009-2010 لم يحصد الفريق إلا نقطة في الأسبوع العاشر بالتعادل أمام الجزيرة، وكان أول فوز له على الظفرة، في بداية الدور الثاني، وهبط الفريق، ولم يجمع إلا 8 نقاط طوال الموسم.

وفي موسم 2014-2015، جمع عجمان 5 نقاط في أول 6 جولات، من التعادل أمام الظفرة وشباب الأهلي، والفوز على اتحاد كلباء، وهبط في نهاية الموسم، بعدما حصد 15 نقطة فقط، وغاب موسمين، قبل أن يعود مجدداً موسم 2017-2018، وفي موسم 2020-2021 لم يحصد إلا نقطتين، في أول 6 مباريات، وكان مهدداً بالهبوط حتى الجولة الأخيرة، لولا فوزه على الفجيرة الذي هبط بدلاً منه مع حتا.