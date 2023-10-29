ركلات الجزاء «حكاية خاصة» في «الجولة السادسة»!



عمرو عبيد (القاهرة)



شهدت الجولات الست التي أقيمت في «دوري أدنوك للمحترفين» حتى الآن احتساب 25 ركلة جزاء، بمعدل يزيد على 4.2 ركلة في كل جولة، إلا أن الجولة السادسة حملت «حكاية خاصة» لتلك الركلات، لم تتكرر تفاصيلها على الإطلاق في أي جولة سابقة!

وتصدرت الجولة السادسة قائمة الأكثر، من حيث احتساب ركلات الجزاء، حيث احتسب الحكام 7 ركلات خلالها، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق الموسم الحالي من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاءت الجولة الثانية في «الوصافة»، بعدما شهدت احتساب 6 ركلات جزاء، مقابل 5 ركلات في الأسبوع الأول، والجولة الثالثة تعد الوحيدة التي لم تعرف ركلات الجزاء طريقاً إليها.



والمثير أن نفس الجولة انفردت برقم خاص أيضاً فيما يتعلق بركلات الجزاء، إذ شهدت إهدار 3 ركلات من إجمالي 7، بنسبة 43%، وهو ما لم يحدث في أي جولة سابقة، إذ أن الفرق سجّلت 21 ركلة من إجمالي 25، ولم تُهدر سوى 4 بنسبة عامة بلغت 16% فقط، حيث جاءت الركلة الوحيدة المُهدرة قبل «مجزرة السادسة»، في الجولة الثانية عبر كايو لوكاس نجم «الملك».

ويعد الحكم عادل النقبي أكثر حكام دورينا احتساباً لركلات الجزاء، حيث احتسب وحده 5 ركلات، والطريف أنها جاءت خلال مباراتين فقط، حيث احتسب 3 ركلات جزاء في مباراة الجولة الثانية بين «الملك» و«الإمبراطور»، مقابل ركلتين في مباراة الجولة الأخيرة بين «الزعيم» و«الصقور»، وفي كل مرة تم إهدار ركلة واحدة، وتبعه الحكمان محمد الهرمودي ومحمد عبد الله حسن، باحتساب كل منهما لـ3 ركلات، وحدث ذلك خلال مباراتين مع الهرمودي مقابل 3 مباريات لعبد الله.

وتصدرت 4 فرق المشهد في هذا الأمر، حيث كانت الأكثر ارتكاباً لركلات الجزاء، بواقع 3 ركلات مُرتكبة من قبل لاعبي كل فريق بين «العنابي» و«النمور» و«البرتقالي» و«الإعصار»، في حين أن «السماوي» كان الفريق الوحيد الذي لم تُحتسب ضده أي ركلة جزاء، وعلى الجانب الآخر كان الغريب ظهور «العنابي» و«النمور» مرة أخرى في صدارة قائمة الفرق الأكثر حصولاً على ركلات جزاء، بواقع 3 ركلات أيضاً، بالتساوي مع «فخر أبوظبي» و«الملك» و«الصقور»، في حين أن «الزعيم» و«الإعصار» لم تُحتسب لهما أي ركلة جزاء حتى الآن!

وصحيح أن «الثنائي» علاء الدين زهير لاعب «العنابي»، وسعيد جمعة لاعب «الزعيم»، يتصدران قائمة الأكثر ارتكاباً لركلات الجزاء، بواقع خطأين لكل منهما، إلا أن الجولة السادسة أصرت على الظهور في ذلك المشهد أيضاً، حيث منحت سعيد جمعة «حالة نادرة» بارتكابه ركلتي جزاء في مباراة واحدة، أمام «الصقور»، بعدما شارك بديلاً في الخط الخلفي للعين، تعويضاً لحالة الطرد التي تعرض لها زميله بندر الأحبابي، بل تم تسجيل ركلة وإهدار أخرى خلالها عبر نفس اللاعب، الأسطوري إنييستا، في حين تسبب زهير في ركلتين خلال مباراتين مختلفتين، في الجولة الثانية أمام «فخر أبوظبي»، ثم في الأسبوع الخامس أمام «السماوي»، وتم تسجيلهما.