اتحاد الجودو يشيد بنتائج المنتخب في «الآسياد»



أبوظبي (الاتحاد)



ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، إنجاز المنتخب خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانجتشو الصينية، وجاءت ضمن بعثة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتعد أفضل المشاركات القارية لرياضة الإمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بقاعة الاجتماعات بصالة مبادلة أرينا، على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو.

وأكد المجلس على استمرار برنامج إعداد المنتخب، من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مواصلة لمشاركة الجودو الإيجابية في الدورات الأولمبية التي أسهمت في دعم رياضة الإمارات، ويمثل استثماراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.

واطلع المجلس على برنامج إعداد منتخب الفتيات، من خلال مراكز الجودو للبنات التي أُشهرت مؤخراً، ويمثل دعماً لرياضة المرأة، في ظل الاهتمام الذي تحظى به الرياضة النسائية، لمواكبة الريادة العالمية في هذا المجال، وتهدف إلى تكوين جيل جديد يعتلي منصات التتويج في المستقبل القريب.

واستعرض المجلس سير العمل في المقر الجديد للاتحاد بمنطقة شرق بني ياس، ويأمل الجميع أن يُحدث الانتقال إليه نقله كبيرة في مسيرة الجودو على المستويين الإداري والفني، بما يصب في مصلحة المنتخبات بمختلف الفئات.

وجدد ابن ثعلوب إشادته بالدعم الذي تجده الرياضة من المسؤولين، تطلعاً إلى منصات التفوق القارية والدولية، وناقش مجلس الإدارة على أجندة الموسم الجديد، على ضوء تصور الجهات الفنية، بالتنسيق مع برامج الجهات الأكاديمية والمدرسية، مراعاة لظروف الطلاب والطالبات، ومستقبلهم التعليمي بوصفهم عماد المستقبل.