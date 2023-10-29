مهرجان خيري في «كأس البولو الوردي»

دبي (الاتحاد)

شهد نادي الحبتور للبولو والفروسية، فعالية كأس «اليوم الوردي» لسيدات البولو في نسخته الخامسة، والذي يأتي تزامناً مع الحملة الواسعة عن التوعية ودعم جهود مكافحة مرض سرطان الثدي والتعريف بآثاره، وشارك فيه 6 فرق، حيث استعرضت فيما بينها كما شهدت اليوم الوردي العديد من الفعالية التي شارك فيها الجمهور واختتم بالمزاد الخيري.

وأعرب محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، عن سعادته بالمشاركة الواسعة والإيجابية لمحبي وعشاق رياضة البولو للسنة الخامسة على التوالي في كأس البولو الخيري للسيدات، والذي يحرص نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على إقامته سنوياً، والتأكيد على أهمية الدور المجتمعي للنادي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي.

وقال الحبتور: الكل فائز في هذه الكأس التي تحولت إلى مهرجان ذي أهداف سامية ونبيلة، شارك فيها لاعبون محليون ومحترفون من المواطنين والمقيمين، وأيضاً عدد من اللاعبات، والمشاركة الواسعة في اليوم الوردي تثلج الصدور وتجسد القيم النبيلة التي تعلمها أبناء الإمارات من الآباء المؤسسين.

وجدد الحبتور التهنئة لأندية البولو، بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد، مؤكداً أنه على ثقة تامة بأن الموسم سيحفل بكل ما هو جديد وسيحدث نقلة نوعية كمّاً وكيفاً.

وأعربت الشيخة عليا آل مكتوم عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث دعماً لهن في مواجهة أحد أخطر أمراض العصر، وأشادت بحرص أسرة الحبتور على إقامة هذه الكأس الخيرية بصفة سنوية للتوعية بمخاطر سرطان الثدي والتقليل منها.