12 لاعباً في بعثة «منتخب الأجسام» إلى المونديال

دبي (الاتحاد)

تغادر إلى إسبانيا، بعثة منتخبنا الوطني لبناء الأجسام والفيزيك، برئاسة محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، و12 لاعباً يتأهبون للمشاركة في المنافسات، التي تقام في برشلونة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.

وثمن الحوسني دعم ومتابعة مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما أسهم في أن يكون المنتخب جاهزاً لخوض منافسات البطولة الأقوى في بناء الأجسام على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارات تشارك بلاعبي النخبة وأن الكل جاهز لتقديم أفضل العروض والمنافسة على الميداليات الملونة، حيث استعد أفراد المنتخب بشكل فني وبدني جيد ومنذ فترة طويلة، وقد تم اختيارهم بشكل احترافي من خلال ظهورهم في بطولتي «مستر ومسز وورلد» في الفجيرة، وبطولة الخليج وغيرها من البطولات.

وتتألف البعثة من أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والمصور توفيق ذيب، و12 لاعباً وهم: ثاني خميس الحمادي، أحمد حسن رستم، عبدالله حسن رستم، سعيد غلام درويش، خالد بخيت الفلاسي، سعيد علي عباس، أحمد عبدالله الحمادي، عمر المهيري، علي ضاوي، عبدالله علي الختال، عصام الغص وربيع سلمان الزعابي.