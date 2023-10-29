4 سباقات في النسخة الثامنة لـ«السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عن إقامة 4 سباقات ضمن الدورة الثامنة للبطولة التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وتعتبر الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الدراجات للهواة من حيث مستويات المشاركين والجوائز المقدمة والتنوع في السباقات.

جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بحضور أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان الفرعية: محمد عبدالله الموسى، ماجد عبد الرحمن البستكي، رامي بسام النابلسي، حشر صبيح الفلاسي، جاسم محمد الجسمي، راشد بن مجرن، عبد الله بن عبود، ورزاز علي.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه اللامحدود للحدث، وتوجيهاته الأبوية باستمرارية تنظيم البطولة والعمل المستمر على تطويرها في كل نسخة على مستوى تنوع السباقات واستقطاب أقوى المشاركين لتحقيق أهداف البطولة في تطوير رياضة الدراجات الهوائية وزيادة خبرة الدرّاجين وكذلك نشر ممارسة هذه الرياضة ذات الفوائد الكبيرة على صحة وحيوية ممارسيها، والاستفادة المثلى من المرافق التي وفرتها الحكومة الرشيدة لممارسة رياضة الدراجات في جميع مواقع دبي، ومنها منطقة سيح السلم في قلب هذه المحمية الطبيعية الصحراوية الأكبر من نوعها في العالم.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا، إقامة أربع سباقات للموسم الثامن، تقام خلال الفترة من 5 ديسمبر المقبل إلى 24 فبراير 2024، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال، سباق النخبة الرجال، السباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، والتي سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيدها واللوائح الفنية الخاصة بها.

واستعرضت اللجنة خطة العمل من حيث تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية والوصول إلى جميع ممارسي رياضة الدراجات الهوائية وتسهيل إجراءات تسجيلهم للمشاركة في كل سباق على غرار السنوات الماضية، وبما يساهم في تحفيز المشاركين على الاستعداد الأمثل للبطولة ورفع قوة التنافس في ظل التطور المستمر الذي شهدناه في كل نسخة مع التحضيرات للفرق والدراجين للتواجد على منصة التتويج.

وحرصت اللجنة المنظمة على تنظيم مختلف أنواع السباقات للهواة والنخبة للرجال والسيدات، وكذلك السباق الصحراوي بهدف تمكين جميع مستويات المشاركين وتوفير الدعم لهم لممارسة هذه الرياضة المهمة والتألق والتطور فيها من خلال تنظيم منافسات لأكثر من فئة، وأن يكون التنظيم في أجواء مثالية وأماكن رائعة مما يزيد من كفاءة الرياضيين.

وجددت اللجنة التأكيد على أهمية التعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة من أجل ضمان تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير، بما يعكس الصورة المشرقة التي قدمتها بطولة السلم منذ انطلاقها بوصفها حدثاً رياضيا يهدف إلى تحفيز ممارسة الرياضة بوصفها أسلوب حياة في مجتمعنا.