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الرياضة

5 بطاقات حمراء «الكلاكيت الثالث»

5 بطاقات حمراء «الكلاكيت الثالث»
29 أكتوبر 2023 17:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تكرر إشهار «قضاة الملاعب» لخمس «بطاقات حمراء»، للمرة الثالثة على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بنهاية مباريات «الجولة السادسة»، لترتفع المحصلة الإجمالية لحالات الطرد في الدوري إلى 17 مرة.
وجاءت الحصيلة الأكبر لحالات الطرد، في «الجولة السادسة»، في مباراتي شباب الأهلي والنصر 3-3، والوحدة واتحاد كلباء 2-1، بعدما تعرض في الأولى ثنائي «الفرسان» الصربي لوكا ميليفوجوفيتش و«البديل» سالمين خميس للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقتين 52 و91 على التوالي، فيما تعرض ثنائي «النمور» السلوفاكي فيليب كيش، والإيطالي دانيل بيسا للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقتين 50 و83.
في المقابل، أكمل العين بـ«عشرة لاعبين» في المواجهة أمام ضيفه الإمارات 3-1، منذ الدقيقة 11، بعد طرد قائده بندر الأحبابي، ببطاقة حمراء مباشرة، بقرار من الحكم عادل النقبي، وهي «الحمراء الثالثة» على لاعبي «الزعيم»، ليكون أكثر فرق الدوري تعرضاً لحالات الطرد، بالتساوي مع شباب الأهلي.
وإجمالاً، تعرض لاعبو 9 أندية للطرد بالبطاقة الحمراء في الدوري خلال الموسم الحالي، وشملت القائمة: العين، شباب الأهلي «3 بطاقات»، البطائح، اتحاد كلباء، حتا، خورفكان «بطاقتان»، الوحدة، الوصل، عجمان «بطاقة حمراء واحدة».

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توزيع البطاقات الحمراء 


الجولة الأولى: 1
الجولة الثانية: 0 
الجولة الثالثة: 1
الجولة الرابعة 5 
الجولة الخامسة: 5 
الجولة السادسة: 5 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
النصر
العين
الإمارات
الوحدة
اتحاد كلباء
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