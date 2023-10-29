«شانغهاي بورت» بطل الصين للمرة الثانية

سلطان آل علي (دبي)

أسفرت المواجهة الحاسمة على لقب دوري السوبر الصيني بين المتصدر شانغهاي بورت (59 نقطة)، و«الوصيف» شاندونج لونينج (54) نقطة، عن إعلان شانغهاي بطلاً للدوري، قبل النهاية بجولة واحدة، وذلك بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد اللقاء أحداثاً درامية استثنائية، حيث سجل شانغهاي الهدف الأول عن طريق وينجون ليو في الدقيقة 16، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حدثت مشاجرة بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد وينجون صاحب الهدف الوحيد، وزميله هويكانج من شانغهاي، إضافة إلى اللاعب مويزيس من شاندونج، كما طُرِد مدرب شانغهاي خافيير بيريرا بسبب الاحتجاجات.

وبذلك دخل شانغهاي الشوط الثاني بـ9 لاعبين، وشاندونج بـ10 لاعبين، واستمر اللقاء مشحوناً بين لاعبي الفريقين، وأتت حالة طرد أخرى لشاندونج بسبب التدخل العنيف من لاعبه فيرناندينهو، وحافظ شانغهاي على هدفه الوحيد حتى الدقيقة 89، حيث سجل شي وينينج هدف التعادل لفريق شاندوج، ولكن هذا الهدف لم يكن كفيلاً بإبقاء الأمل في تحقيق اللقب.

وحقق شانغهاي بورت لقب دوري السوبر الصيني للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2018، وهو الذي يكمل بهذه النسخة عامه العاشر في الدرجة العليا منذ صعوده في 2013.

وتشير الأرقام إلى أنّ شانغهاي حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، فهو أقوى خط هجوم بـ58 هدفاً، وثاني أقوى خط دفاع بـ28 هدفاً في مرماه، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المحققة بـ110 فرص وفارق 37 فرصة عن أقرب منافس.

ويعد النجم الصيني وو لي ثالث هدافي الدوري بـ16 هدفاً، في حين أن البرازيلي أوسكار هو أفضل صانعي الألعاب بـ13 صناعة، كما أنه أكثر من صنع فرصاً محققة بـ26 فرصة، وأكثر من مرر تمريرات صحيحة بمعدل 63 تمريرة كل مباراة.

والجدير بالذكر أن شانغهاي بورت هو خامس بطل للدوري في آخر 5 نسخ، حيث حقق جوانزو إيفرجراند اللقب في 2019، ثم جيانجسو سونينج في 2020، وشاندونج لونينج في 2021، وووهان ثري تاونز في 2022 والآن شانغهاي بورت في 2023.