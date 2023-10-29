15 شوطاً ترسم سيناريو تتويج «الفرسان» بـ «كأس الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)



أكملت «المواجهة الفاصلة» بين شباب الأهلي والوصل، في نهائي «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، إثارة النهائي الذي تضمن 15 شوطاً أقيمت على مدار 8 ساعات، في ثلاث مواجهات على التوالي، في غضون 21 يوماً شملت «الذهاب، الإياب، والمباراة الفاصلة».

واحتفل «الفرسان»، بفضل الفوز المثير في «الفاصلة»، باللقب السادس في تاريخ النادي، ليتساوى مع الجزيرة في المركز الثاني، لقائمة أكثر الفرق تتويجاً باللقب، والتي يتصدرها النصر برصيد 7 ألقاب.

وتفصيلاً، أقيمت مباراة «ذهاب الدور النهائي»، والتي انتهت بفوز الوصل أمام ضيفه شباب الأهلي «3-2»، على مدار 2:21 ساعة، مقابل 2:32 ساعة لمباراة «إياب النهائي»، والتي فاز فيها شباب الأهلي 3-2، قبل أن يعود ويكرر تفوقه في «المباراة الفاصلة» بنتيجة 3-2، والتي استمرت 2:45 ساعة.

وتُوج «الفرسان» بطلاً لأول ألقاب موسم 2023- 2024 لفئة الرجال للكرة الطائرة، بعد مواجهة ماراثونية امتدت حتى «الشوط الخامس»، والذي انتهى بتفوق «الأحمر» بنتيجة «15- 12»، وهو الشوط «الخامس عشر» في إجمالي مواجهات الفريقين في «النهائي الحاسم».

وهنأ الفريق محمد أحمد المري، الرئيس المكلف، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، بتتويج «الفرسان» بأول ألقاب موسم الطائرة، على صعيد فئة الرجال، وقال: «تميز فريق الطائرة، امتداد لنجاحات الفرق الجماعية بالنادي، والتي تحظى بالاهتمام والدعم المتواصل»، لافتاً إلى الإعداد الجيد الذي حظي به الفريق استعداداً للموسم، بجانب التعاقدات النوعية، مشيداً بمجهودات الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للنادي في متابعته للفريق.

وأضاف: «التتويج باللقب بداية إيجابية لفريق متميز، يقوده جهاز فني جيد للغاية، ويضم مجموعة من اللاعبين يعدون من ضمن الأفضل في كرة الطائرة»، مشيداً في الوقت ذاته بالوصل منافس «الفرسان» في النهائي، عطفاً على المستوى الجيد، مهنئاً اتحاد الطائرة على التنظيم المثالي والرائع للبطولة، والذي انعكس على الحضور الجماهيري الكبير، والمستوى الفني الرائع للفريقين ولطاقم التحكيم.

من جانبه، هنأ سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الأداء المتميز لفريقي شباب الأهلي والوصل في نهائي «كأس الطائرة»، وقال: «أبارك للفريقين الأداء الراقي، والتنافس المثير في أشواط النهائي، والتي برهنت على تقارب مستوى الفريقين»، مثمناً جهود اتحاد الطائرة في تطوير المستوى الفني الذي ينعكس مستقبلاً على أداء المنتخبات الوطنية.

لمسة وفاء

حرص مجلس إدارة اتحاد الطائرة على تخليد ذكرى الفقيد عامر علي أبوبكر العامري، رئيس اتحاد الكرة الطائرة الأسبق، وذلك على هامش مباراة نهائي «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، وتولى الراحل عامر علي رئاسة اتحاد الطائرة من 2010 إلى 2012.

وشهدت المواجهة الفاصلة لنهائي الكأس العديد من المبادرات المتنوعة، وشملت جوائز عينية لسعداء الحظ من الجماهير وسط تفاعل كبير.

ألقاب «الفرسان»



1989- 1990 «الأهلي»

2007- 2008 «الأهلي»

2008- 2009، «الشباب»

2009- 2010 «الشباب»

2021- 2022، «شباب الأهلي»

2023- 2024، «شباب الأهلي»