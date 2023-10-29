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الرياضة

«السادسة» تمطر 31 هدفاً بـ«توقيت دورينا»

«السادسة» تمطر 31 هدفاً بـ«توقيت دورينا»
29 أكتوبر 2023 18:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تزامناً مع دخول «دورينا» التوقيت الشتوي، شهدت «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين» الحصيلة التهديفية الأكبر خلال الموسم الحالي، بتسجيل 31 هدفاً في المباريات السبع التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، لترتفع النسبة الإجمالية لأهداف الدوري إلى 153 هدفاً، في 42 مباراة، بمعدل 3.64 هدف في المباراة.
وسجل 12 فريقاً من أصل 14 في «دوري أدنوك للمحترفين»، هدفاً على الأقل في «الجولة السادسة»، باستثناء حتا بخسارته أمام ضيفه الوصل 0-5، وبني ياس بخسارته أمام مضيفه الشارقة بالنتيجة ذاتها، وبلغت الحصيلة التهديفية الأكبر في مباراة واحدة 6 أهداف، وتكررت في مباراتي خورفكان أمام الجزيرة 4-2، والتعادل المثير 3-3 في «الديربي القديم» الذي جمع شباب الأهلي بضيفه النصر.
وعزز العين المتصدر لترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، بعد فوزه على ضيفه الإمارات 3-1، موقعه في صدارة «الأقوى هجوماً» برصيد 17 هدفاً، مقابل 16 هدفاً لفريقي الوصل «الوصيف» برصيد 14 نقطة، والشارقة «الرابع» برصيد 12 نقطة، فيما بقى حتا في المركز الأخير من دون نقاط، وفي المركز الأخير أيضاً في قائمة «الأقوى هجوماً» برصيد هدفين.
وتساوى العين وشباب الأهلي في صدارة قائمة «الأقوى دفاعاً»، بعدما استقبلت شباك الفريقين 6 أهداف في مجموع مباريات الجولات الست، فيما احتل عجمان المركز الأخير للقائمة، بعد استقبال شباكه 20 هدفاً.
وتوزعت الأهداف الـ153 في «دوري أدنوك للمحترفين»، ما بين 135 هدفاً من «داخل منطقة الجزاء»، و18 من خارج المنطقة، وسجل الوصل النسبة الأعلى من الأهداف داخل المنطقة برصيد 16 هدفاً، فيما أحرز شباب الأهلي النسبة الأعلى من «الأهداف بعيدة المدى» برصيد 4 أهداف، وجاء 24 هدفاً في الدوري من «ضربات الرأس»، حيث تصدر الشارقة وبني ياس القائمة برصيد 4 أهداف رأسية لكل فريق.
وانفرد لابا كودجو مهاجم «الزعيم»، والذي نجح في تسجيل «ثنائية» لفريقه في المواجهة أمام الإمارات 3-1، بصدارة قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، مقابل 5 أهداف للمغربي وليد أزارو نجم عجمان، والبرازيلي كايو لوكاس جناح الشارقة.

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الأهداف حسب الجولات

الأولى: 26
الثانية: 26
الثالثة: 21
الرابعة: 30
الخامسة: 19
السادسة: 31

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
النصر
العين
الإمارات
خورفكان
الجزيرة
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